«Зенит» — «Родина»: гости вышли вперед благодаря дублю Гарибяна

Нападающий «Родины» Артур Гарибян вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ — 2:1.

Встреча проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

На 65-й минуте Гарибян оформил дубль. Первый гол он забил на 59-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.