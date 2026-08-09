Полузащитник «Спартака» Маркиньос выйдет на матч с «Краснодаром» под фамилией отца

Полузащитник «Спартака» Маркиньос проведет матч с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ в футболке с именем отца, сообщила пресс-служба красно-белых.

Так 26-летний бразилец решил почтить память близкого человека, которому пообещал стать «десяткой» «Спартака». На футболке Маркиньоса будет написано имя Алсидес Мартино. Такой жест полузащитник приурочил ко дню отца, который отмечается в Бразилии сегодня.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» победил «Ахмат» — 2:1, «Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 3:2.