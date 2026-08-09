«Зенит» проиграл дебютанту РПЛ «Родине»: онлайн-трансляция матча

В воскресенье, 9 августа, в 3-м туре чемпионата России «Зенит» примет дебютанта РПЛ «Родину».

«Зенит» — одна из команд, которая одержала две победы на старте. Питерцы разгромили в гостях «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). У «Родины» пока нет очков после домашнего поражения от «Спартака» (0:3) и гостевого от «Ростова» (2:4).

Предстоящий матч станет первой очной встречей между «Зенитом» и «Родиной». Ранее команды не встречались.

Главный арбитр матча — Игорь Капленков, ВАР — Евгений Буланов.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Родина». Присоединяйтесь!