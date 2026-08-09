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Сегодня, 19:00

«Зенит» проиграл дебютанту РПЛ «Родине»: онлайн-трансляция матча

Игра 3-го тура чемпионата России.

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19:00

«Зенит» проиграл «Родине» в матче 3-го тура РПЛ 9 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
09 августа, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Родина

19:00

Матч окончен

Все, «Родина» сенсационно обыгрывает «Зенит» в гостях, вчистую проиграв первый тайм, но сумев переломить ход встречи по ходу второй половины матча. Это первая победа «Родины» в РПЛ и первое поражение «Зенита» в этом сезоне.

18:59

90+6. Глушенков из-за штрафной пробил — тоже неточно. Не летит у «Зенита» во втором тайме.

18:58

90+5. Вот теперь получается навал у «Зенита». Но Соболева зажимают и не дают пробить в сутолоке у ворот Волкова.

18:57

90+4. Дивеев скидывал на Алипа, но тот чуть-чуть не дотянулся до мяча. Защитники уже пытаются что-то организовать в атаке у «Зенита».

18:56

90+3. Дуглас Сантос вырезал передачу в штрафную, Соболев выпрыгнул выше всех и пробил, но мяч полетел выше ворот.

18:54

90+1. Энрике скинул мяч на Глушенкова в штрафной, но Максим, стоя спиной к воротам, не сумел в борьбе с защитниками обработать мяч и пробить.

18:53

90-я минута. Шесть минут добавил арбитр ко второму тайму. Есть еще время у «Зенита».

18:52

89-я минута. Нет, вернулся наставник «Зенита». А его команда так и не может создать навал на ворота соперника.

18:51

88-я минута. Семак уже ушел в подтрибунное помещение, покинув тренерскую скамейку. Интересные дела.

18:50

87-я минута. И еще две замены на концовку у «Зенита». Вендел и Нино покинули поле, вместо них появились Алип и Андраде.

18:48

85-я минута. Мансилья тут же влетел в своего же игрока, а Нино столкнулся с Гарибяном.

18:47

84-я минута. Последняя замена у «Родины». Аргентинец Мансилья вышел вместо Максименко.

18:46

83-я минута. Вендел после скидки завершал с левой из пределов штрафной, но запустил мяч выше ворот.

18:45

82-я минута. Никак не удается «Зениту» усилить давление и надолго закрыть соперника в штрафной.

18:43

80-я минута. Соболев сбрасывал мяч под удар Ерохину в штрафную, но тому не дали пробить защитники.

18:42

79-я минута. В последние минуты перестали возникать моменты у ворот «Родины». Надо что-то делать «Зениту».

18:40

77-я минута. Двойная замена у «Зенита». Ерохин и Дуглас Сантос вместо Мантуана и Барриоса.

18:39

76-я минута. Заброс на Соболева не прошел у «Зенита», надежно сыграли гости в обороне.

18:38

75-я минута. Егорычев вместо Посо вышел у «Родины». Освежает Диас центр поля.

18:36

73-я минута. Луис Энрике накрутил защитников и выдал шикарный пас на дальнюю штангу от лицевой линии, откуда Барриос в прыжке головой пробил и не попал в пустой угол ворот!

18:35

71-я минута. А теперь Соболев головой завершал подачу с фланга — мяч спикировал на сетку ворот сверху.

18:33

70-я минута. Пробует «Зенит» что-то придумать в атаке, и подходы к штрафной у питерцев начали появляться. Но ударов в створ нет.

18:32

69-я минута. Дивеев открылся под подачу с левого края и головой пробил — над перекладиной.

18:31

68-я минута. Глушенкова завалили в борьбе на фланге — «Зениту» не дают даже развить атаку. «Родина» очень хороша сейчас.

18:29

66-я минута. Чуть более полутайма есть у «Зенита», чтобы перевернуть игру. Времени достаточно, но во втором тайме питерцы выглядят блекло.

18:28

«Родина» выходит вперед

65-я минута. ГОООЛ! Бакаев вразрез отдал на Гарибяна, который выскочил из-за спины защитника и прокинул мяч мимо Адамова — 2:1 в пользу «Родины»!

18:26

63-я минута. Засчитал гол арбитр после видеопросмотра — он посчитал, что борьба за мяч была в пределах правил. И тут же Луис Энрике выходит вместо Аугусто.

18:25

62-я минута. Затянулись разбирательства по поводу гола «Родины». Вопросы есть по единоборству Гарибяна и его возможно толчка в спину в верховой борьбе.

18:23

«Родина» сравнивает счет

60-я минута. ГОООЛ! Вторым темпом последовала подача в штрафную, где Гарибян выиграл борьбу и головой переправил мяч в сетку ворот «Зенита».

18:22

59-я минута. Максименко с левого фланга подавал в штрафную, и немного не дотягивается Посо до мяча.

18:20

57-я минута. Тананеев прихватил Соболева, и «Зенит» зарабатывает перспективный штрафной под прямой удар.

18:19

56-я минута. А теперь Посо закручивал мяч в дальний верхний угол с левого края атаки — неточно.

18:19

55-я минута. Рейна почти с линии штрафной пальнул — чуть выше перекладины!

18:18

54-я минута. Бакаев нарушил правила на фланге, не дав разогнать «Зениту» быструю атаку.

18:16

52-я минута. На половине поля «Зенита» проходит сейчас игра. А счет-то довольно скользкий.

18:14

51-я минута. «Родина» сместила игру к штрафной «Зенита», но пока так и не получается довести дело до удара.

18:12

49-я минута. Мусаев вышел на поле вместо травмированного Фищенко. Две замены всего остается у гостей.

18:10

48-я минута. Фищенко получил травму — Соболев неудачно под него подкатился. И замена потребуется.

18:09

47-я минута. Аугусто пробил из-за штрафной — мимо дальней штанги.

18:07

Второй тайм

46-я минута. Продолжается матч. У «Родины» две замены произошло — ушли Абдулсаламов и Тимошенко, а появились Бакаев и Гарибян.

17:50

Перерыв

45+1. Все, первый тайм закончен. С подавляющим преимуществом «Зенита» он прошел, но питерцы пока ведут с минимальным счетом.

17:49

45-я минута. Арбитр добавил только одну минуту, и она уже идет. Остановок действительно не было особо в первом тайме.

17:47

43-я минута. Нино в подкате выбил мяч у Тимошенко, не дав ему выскочить один на один. Гости намекали арбитру на то, что был фол, но решение было принято в пользу «Зенита».

17:45

41-я минута. Тананеев задел ногу Соболева сзади в борьбе за мяч и получил желтую карточку.

17:44

40-я минута. Глушенков бил из пределов штрафной по летящему мячу — выше ворот.

17:43

39-я минута. Аугусто опасно простреливал вдоль ворот, и Гогличидзе в последний момент помешал Соболеву переправить мяч в сетку с пары метров.

17:41

37-я минута. Чуть спал темп в игре. «Родина» пытается отодвинуть театр действий подальше от своих ворот, но получается максимум до центра поля.

17:40

36-я минута. Соболев забрасывал мяч на ход Аугусто, но Волков выбежал из ворот и успел его опередить.

17:38

34-я минута. Глушенков разогнал атаку правым флангом, переадресовал мяч нан Аугусто, который почти с линии штрафной хотел пробить, но попал в защитника.

17:37

33-я минута. «Зенит» в последние минуты чуть назад отошел, но у ворот питерцев пока все равно ничего опасного не возникает.

17:36

32-я минута. Максименко зарядил с дистанции — Адамов погасил удар одним касанием и тут же взял мяч в руки.

17:34

30-я минута. Вендел в центре поля сфолил, задержав убегавшего Рейну и получил желтую карточку.

17:33

29-я минута. Дивеев после углового опасно бил головой — Волков в прыжке потащил!

17:32

28-я минута. Педро со штрафного закручивал в ближний угол — Волков отбил, переведя мяч на угловой.

17:31

27-я минута. Глушенкова завалили недалеко от штрафной. Опасный стандарт для «Зенита».

17:29

25-я минута. Мантуану досталось по ноге от Максименко в борьбе на фланге, но обошлось без повреждений.

17:27

«Зенит» выходит вперед

23-я минута. ГООООЛ! Глушенков забивает! После ошибки «Родины» с передачей он перехватил мяч, прокинул вперед на Аугусто, но того чуть придержали, и Максим сам выскочил один на один и успел перебросить выскочившего навстречу вратаря.

17:26

23-я минута. А вот теперь пробил Вендел с легкой подкруткой — в руки Волкову мяч прилетел.

17:25

22-я минута. Педро проскочил по левой бровке и почти от лицевой отдал пас в район 11-метровой отметки, где Венделу не дали пробить защитники.

17:24

20-я минута. Бессмертный упал в штрафной после контактной борьбы, но арбитр показал, что там была игра в мяч.

17:23

19-я минута. А у «Родины» не получается даже до чужой штрафной мяч дотащить.

17:21

17-я минута. Вега пробросил мяч мимо соперника на левом фланге, выдал пас в центр штрафной, а там никого из партнеров не оказалось.

17:20

16-я минута. Соболев оставил мяч под удар Глушенкову, тот пробил из-за штрафной с левой ноги, но слишком неточно получилось.

17:19

15-я минута. Нино опасно скидывал мяч вдоль ворот после подачи углового, а затем Бессмертный помешал пробить с близкого расстояния Аугусто.

17:18

14-я минута. Почти не выходит мяч с половины поля гостей. Но «Родина» в обороне пока ошибок не допускает.

17:16

12-я минута. До Соболева пока мяч не доходит в штрафной, надежно его держат защитники «Родины».

17:15

11-я минута. «Родина» забрала мяч пока что и пытается его подольше подержать. Но продвинуться вперед не получается.

17:13

9-я минута. А теперь Нино зарядил из-за штрафной, но немного не попал в створ. «Зенит» давит по полной программе.

17:12

8-я минута. Педро подал угловой, Мантуан почти с линии штрафной пробивал, но Тананеев в подкате заблокировал удар.

17:10

6-я минута. Максименко прорвался по левому флангу и в борьбе с Глушенковым выдал пас в штрафную, но там Вендел подстраховал защитников и перехватил мяч.

17:08

5-я минута. Барриос приложился издалека — выше ворот мяч проходит.

17:07

4-я минута. «Зенит» сразу забрал мяч и перевел игру на половину поля соперника. «Родина» вынуждена обороняться большими силами.

17:05

2-я минута. «Зенит» уже довел до удара первую атаку в матче. Аугусто не смог пробить после паса Мантуана от лицевой, а вот Педро нанес удар в ближний угол — рядом со штангой мяч пролетел после небольшого рикошета.

17:04

Первый тайм

1-я минута. Матч начался! «Зенит» в голубой форме сегодня, «Родина» — в розовой.

16:08

Состав «Родины»

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Тананеев, Мещанинов, Бессмертный, Фищенко, Посо, Рейна, Максименко, Абдусаламов, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Свинов, Дятлов, Крижан, Егорычев, Мансилья, Бакаев, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Гарибян, Сиссоко.

16:07

Состав «Зенита»

«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Мантуан, Глушенков, Педро, Соболев, Фелипе Аугусто.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Сантос, Горшков, Дркушич, Караваев, Андраде, Алип, Волков, Луис Энрике, Мостовой, Ерохин, Кондаков.

8:50

«Зенит» — «Родина»: потери

У «Зенита» есть вопросы по состоянию здоровья полузащитника Даниила Кондакова, которого в среду увезли в больницу после кубкового матча с «Балтикой». Однако, по словам главного тренера Сергея Семака, 18-летний хавбек избежал сотрясения мозга.

У «Родины» травмирован защитник Артем Сокол.

8:40

«Зенит» — «Родина»: личные встречи

Команды не играли друг против друга ни в одном турнире — этот матч станет первым в истории противостояний.

В первых двух турах РПЛ «Зенит» забил больше всех мячей (8), а «Родина» больше всех пропустила наравне с «Акроном» (7).

8:30

«Зенит» и «Родина»: результаты на старте РПЛ

«Зенит» одержал две разгромные победы на выезде — над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).

«Родина» дебютировала в РПЛ не слишком удачно. В первом туре московская команда в гостях проиграла «Спартаку» (0:3), а во втором дома — «Ростову» (2:4).

8:20

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Родина»

Игру «Зенит» — «Родина» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

8:10

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Родина»

Матч «Зенит» — «Родина» состоится в воскресенье, 9 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 17.00 мск.

8:00

В воскресенье, 9 августа, в 3-м туре чемпионата России «Зенит» примет дебютанта РПЛ «Родину».

«Зенит» — одна из команд, которая одержала две победы на старте. Питерцы разгромили в гостях «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). У «Родины» пока нет очков после домашнего поражения от «Спартака» (0:3) и гостевого от «Ростова» (2:4).

Предстоящий матч станет первой очной встречей между «Зенитом» и «Родиной». Ранее команды не встречались.

Главный арбитр матча — Игорь Капленков, ВАР — Евгений Буланов.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Родина». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
9
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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