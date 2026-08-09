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Сегодня, 19:00
«Зенит» проиграл дебютанту РПЛ «Родине»: онлайн-трансляция матча
Игра 3-го тура чемпионата России.
Матч окончен
Все, «Родина» сенсационно обыгрывает «Зенит» в гостях, вчистую проиграв первый тайм, но сумев переломить ход встречи по ходу второй половины матча. Это первая победа «Родины» в РПЛ и первое поражение «Зенита» в этом сезоне.
90+5. Вот теперь получается навал у «Зенита». Но Соболева зажимают и не дают пробить в сутолоке у ворот Волкова.
90+4. Дивеев скидывал на Алипа, но тот чуть-чуть не дотянулся до мяча. Защитники уже пытаются что-то организовать в атаке у «Зенита».
90+3. Дуглас Сантос вырезал передачу в штрафную, Соболев выпрыгнул выше всех и пробил, но мяч полетел выше ворот.
90+1. Энрике скинул мяч на Глушенкова в штрафной, но Максим, стоя спиной к воротам, не сумел в борьбе с защитниками обработать мяч и пробить.
89-я минута. Нет, вернулся наставник «Зенита». А его команда так и не может создать навал на ворота соперника.
88-я минута. Семак уже ушел в подтрибунное помещение, покинув тренерскую скамейку. Интересные дела.
87-я минута. И еще две замены на концовку у «Зенита». Вендел и Нино покинули поле, вместо них появились Алип и Андраде.
83-я минута. Вендел после скидки завершал с левой из пределов штрафной, но запустил мяч выше ворот.
82-я минута. Никак не удается «Зениту» усилить давление и надолго закрыть соперника в штрафной.
80-я минута. Соболев сбрасывал мяч под удар Ерохину в штрафную, но тому не дали пробить защитники.
79-я минута. В последние минуты перестали возникать моменты у ворот «Родины». Надо что-то делать «Зениту».
73-я минута. Луис Энрике накрутил защитников и выдал шикарный пас на дальнюю штангу от лицевой линии, откуда Барриос в прыжке головой пробил и не попал в пустой угол ворот!
71-я минута. А теперь Соболев головой завершал подачу с фланга — мяч спикировал на сетку ворот сверху.
70-я минута. Пробует «Зенит» что-то придумать в атаке, и подходы к штрафной у питерцев начали появляться. Но ударов в створ нет.
68-я минута. Глушенкова завалили в борьбе на фланге — «Зениту» не дают даже развить атаку. «Родина» очень хороша сейчас.
66-я минута. Чуть более полутайма есть у «Зенита», чтобы перевернуть игру. Времени достаточно, но во втором тайме питерцы выглядят блекло.
«Родина» выходит вперед
65-я минута. ГОООЛ! Бакаев вразрез отдал на Гарибяна, который выскочил из-за спины защитника и прокинул мяч мимо Адамова — 2:1 в пользу «Родины»!
63-я минута. Засчитал гол арбитр после видеопросмотра — он посчитал, что борьба за мяч была в пределах правил. И тут же Луис Энрике выходит вместо Аугусто.
62-я минута. Затянулись разбирательства по поводу гола «Родины». Вопросы есть по единоборству Гарибяна и его возможно толчка в спину в верховой борьбе.
«Родина» сравнивает счет
60-я минута. ГОООЛ! Вторым темпом последовала подача в штрафную, где Гарибян выиграл борьбу и головой переправил мяч в сетку ворот «Зенита».
59-я минута. Максименко с левого фланга подавал в штрафную, и немного не дотягивается Посо до мяча.
57-я минута. Тананеев прихватил Соболева, и «Зенит» зарабатывает перспективный штрафной под прямой удар.
56-я минута. А теперь Посо закручивал мяч в дальний верхний угол с левого края атаки — неточно.
51-я минута. «Родина» сместила игру к штрафной «Зенита», но пока так и не получается довести дело до удара.
49-я минута. Мусаев вышел на поле вместо травмированного Фищенко. Две замены всего остается у гостей.
48-я минута. Фищенко получил травму — Соболев неудачно под него подкатился. И замена потребуется.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч. У «Родины» две замены произошло — ушли Абдулсаламов и Тимошенко, а появились Бакаев и Гарибян.
Перерыв
45+1. Все, первый тайм закончен. С подавляющим преимуществом «Зенита» он прошел, но питерцы пока ведут с минимальным счетом.
45-я минута. Арбитр добавил только одну минуту, и она уже идет. Остановок действительно не было особо в первом тайме.
43-я минута. Нино в подкате выбил мяч у Тимошенко, не дав ему выскочить один на один. Гости намекали арбитру на то, что был фол, но решение было принято в пользу «Зенита».
39-я минута. Аугусто опасно простреливал вдоль ворот, и Гогличидзе в последний момент помешал Соболеву переправить мяч в сетку с пары метров.
37-я минута. Чуть спал темп в игре. «Родина» пытается отодвинуть театр действий подальше от своих ворот, но получается максимум до центра поля.
36-я минута. Соболев забрасывал мяч на ход Аугусто, но Волков выбежал из ворот и успел его опередить.
34-я минута. Глушенков разогнал атаку правым флангом, переадресовал мяч нан Аугусто, который почти с линии штрафной хотел пробить, но попал в защитника.
33-я минута. «Зенит» в последние минуты чуть назад отошел, но у ворот питерцев пока все равно ничего опасного не возникает.
32-я минута. Максименко зарядил с дистанции — Адамов погасил удар одним касанием и тут же взял мяч в руки.
30-я минута. Вендел в центре поля сфолил, задержав убегавшего Рейну и получил желтую карточку.
28-я минута. Педро со штрафного закручивал в ближний угол — Волков отбил, переведя мяч на угловой.
25-я минута. Мантуану досталось по ноге от Максименко в борьбе на фланге, но обошлось без повреждений.
«Зенит» выходит вперед
23-я минута. ГООООЛ! Глушенков забивает! После ошибки «Родины» с передачей он перехватил мяч, прокинул вперед на Аугусто, но того чуть придержали, и Максим сам выскочил один на один и успел перебросить выскочившего навстречу вратаря.
22-я минута. Педро проскочил по левой бровке и почти от лицевой отдал пас в район 11-метровой отметки, где Венделу не дали пробить защитники.
20-я минута. Бессмертный упал в штрафной после контактной борьбы, но арбитр показал, что там была игра в мяч.
17-я минута. Вега пробросил мяч мимо соперника на левом фланге, выдал пас в центр штрафной, а там никого из партнеров не оказалось.
16-я минута. Соболев оставил мяч под удар Глушенкову, тот пробил из-за штрафной с левой ноги, но слишком неточно получилось.
15-я минута. Нино опасно скидывал мяч вдоль ворот после подачи углового, а затем Бессмертный помешал пробить с близкого расстояния Аугусто.
14-я минута. Почти не выходит мяч с половины поля гостей. Но «Родина» в обороне пока ошибок не допускает.
12-я минута. До Соболева пока мяч не доходит в штрафной, надежно его держат защитники «Родины».
11-я минута. «Родина» забрала мяч пока что и пытается его подольше подержать. Но продвинуться вперед не получается.
9-я минута. А теперь Нино зарядил из-за штрафной, но немного не попал в створ. «Зенит» давит по полной программе.
8-я минута. Педро подал угловой, Мантуан почти с линии штрафной пробивал, но Тананеев в подкате заблокировал удар.
6-я минута. Максименко прорвался по левому флангу и в борьбе с Глушенковым выдал пас в штрафную, но там Вендел подстраховал защитников и перехватил мяч.
4-я минута. «Зенит» сразу забрал мяч и перевел игру на половину поля соперника. «Родина» вынуждена обороняться большими силами.
2-я минута. «Зенит» уже довел до удара первую атаку в матче. Аугусто не смог пробить после паса Мантуана от лицевой, а вот Педро нанес удар в ближний угол — рядом со штангой мяч пролетел после небольшого рикошета.
Состав «Родины»
«Родина»: Волков, Гогличидзе, Тананеев, Мещанинов, Бессмертный, Фищенко, Посо, Рейна, Максименко, Абдусаламов, Тимошенко.
Запасные: Айдаров, Свинов, Дятлов, Крижан, Егорычев, Мансилья, Бакаев, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Гарибян, Сиссоко.
Состав «Зенита»
«Зенит»: Адамов, Нино, Вега, Дивеев, Барриос, Вендел, Мантуан, Глушенков, Педро, Соболев, Фелипе Аугусто.
Запасные: Москвичев, Одоевский, Сантос, Горшков, Дркушич, Караваев, Андраде, Алип, Волков, Луис Энрике, Мостовой, Ерохин, Кондаков.
«Зенит» — «Родина»: потери
У «Зенита» есть вопросы по состоянию здоровья полузащитника Даниила Кондакова, которого в среду увезли в больницу после кубкового матча с «Балтикой». Однако, по словам главного тренера Сергея Семака, 18-летний хавбек избежал сотрясения мозга.
У «Родины» травмирован защитник Артем Сокол.
«Зенит» — «Родина»: личные встречи
Команды не играли друг против друга ни в одном турнире — этот матч станет первым в истории противостояний.
В первых двух турах РПЛ «Зенит» забил больше всех мячей (8), а «Родина» больше всех пропустила наравне с «Акроном» (7).
«Зенит» и «Родина»: результаты на старте РПЛ
«Зенит» одержал две разгромные победы на выезде — над «Акроном» (5:0) и «Оренбургом» (3:0).
«Родина» дебютировала в РПЛ не слишком удачно. В первом туре московская команда в гостях проиграла «Спартаку» (0:3), а во втором дома — «Ростову» (2:4).
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Родина»
Игру «Зенит» — «Родина» в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Родина»
Матч «Зенит» — «Родина» состоится в воскресенье, 9 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры — в 17.00 мск.
В воскресенье, 9 августа, в 3-м туре чемпионата России «Зенит» примет дебютанта РПЛ «Родину».
«Зенит» — одна из команд, которая одержала две победы на старте. Питерцы разгромили в гостях «Акрон» (5:0) и «Оренбург» (3:0). У «Родины» пока нет очков после домашнего поражения от «Спартака» (0:3) и гостевого от «Ростова» (2:4).
Предстоящий матч станет первой очной встречей между «Зенитом» и «Родиной». Ранее команды не встречались.
Главный арбитр матча — Игорь Капленков, ВАР — Евгений Буланов.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Зенит» — «Родина». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
9
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0