«Зенит» распродал первый тираж футболок, посвященных победе над «Спартаком» со счетом 7:1

«Зенит» в Telegram-канале сообщил о распродаже первого тиража футболок, которые посвящены победе команды в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).

Ранее в клубном магазине петербургского клуба появились футболки темно-синего цвета, на которых изображены фигуры, напоминающие эмблемы клубов, и счет 7:1.

По два мяча в составе победителей забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей забил Квинси Промес.