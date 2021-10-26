«Зенит» распродал первый тираж футболок, посвященных победе над «Спартаком» со счетом 7:1
01:12
«Зенит» в Telegram-канале сообщил о распродаже первого тиража футболок, которые посвящены победе команды в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).
Ранее в клубном магазине петербургского клуба появились футболки темно-синего цвета, на которых изображены фигуры, напоминающие эмблемы клубов, и счет 7:1.
По два мяча в составе победителей забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо Артем Дзюба (с пенальти) и Александр Ерохин. У гостей забил Квинси Промес.
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