Кирилл Новиков: «Семак использовал слабые стороны «Спартака», а красно-белые были не готовы»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков поделился впечатлениями от победы «Зенита» в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1).

«Я уверен, что это тренерская победа Семака. Он использовал слабые стороны «Спартака», а красно-белые были не готовы. Все проблемы в обороне, которые были видны, никак не поправились. Это и привело к такому счету», — сказал Новиков в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По два мяча в составе победителей забили Сердар Азмун и Андрей Мостовой. Также отличились Клаудиньо, Артем Дзюба с пенальти и Александр Ерохин. У гостей забил Квинси Промес.

После этого матча «Зенит» с 26 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Спартак» с 17 очками — на седьмой строчке.