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Сегодня, 12:00

Зенит: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Зенит» в сезоне-2024/2025 стартовал с победы в Суперкубке России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Зенита&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» стартовал в сезоне-2024/2025 с победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). В первом матче чемпионата России питерский клуб сыграет на выезде против «Крыльев Советов», а в стартовой игре Кубка страны примет «Факел».

Сезоне-2024/2025 87-м для «Зенита» в чемпионате России, 30-м в Премьер-лиге, а также 100-й год со дня основания футбольного клуба.

По итогам чемпионата России сезона 2023/2024 «Зенит» стал чемпионом страны — в 6-й раз подряд и 11-й в своей истории. Также клуб из с

«Зенит»: расписание матчей на сезон 2024/2025

  • 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит».17:30.
  • 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:30.
  • 30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Зенит» — «Факел». 21:00.
  • 3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Зенит» — «Ростов». 17:30.
  • 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Динамо» Москва. 17:30.
  • 14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:15.
  • 18 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. «Химки» — «Зенит». 15:00.
  • 24 августа, суббота. РПЛ, 6-й тур. «Зенит» — «Спартак». 17:30.
  • 27 августа, вторник. Кубок России, 3-й тур. «Акрон» — «Зенит». 17:15.
  • 31 августа, суббота. РПЛ, 7-й тур. «Нижний Новгород» — «Зенит». 17:30.

Полностью календарь «Зенита» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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