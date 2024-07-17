Зенит: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Зенит» в сезоне-2024/2025 стартовал с победы в Суперкубке России

«Зенит» стартовал в сезоне-2024/2025 с победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). В первом матче чемпионата России питерский клуб сыграет на выезде против «Крыльев Советов», а в стартовой игре Кубка страны примет «Факел».

Сезоне-2024/2025 87-м для «Зенита» в чемпионате России, 30-м в Премьер-лиге, а также 100-й год со дня основания футбольного клуба.

По итогам чемпионата России сезона 2023/2024 «Зенит» стал чемпионом страны — в 6-й раз подряд и 11-й в своей истории. Также клуб из с

«Зенит»: расписание матчей на сезон 2024/2025

20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит».17:30.

27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:30.

30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Зенит» — «Факел». 21:00.

3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Зенит» — «Ростов». 17:30.

10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Динамо» Москва. 17:30.

14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:15.

18 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. «Химки» — «Зенит». 15:00.

24 августа, суббота. РПЛ, 6-й тур. «Зенит» — «Спартак». 17:30.

27 августа, вторник. Кубок России, 3-й тур. «Акрон» — «Зенит». 17:15.

31 августа, суббота. РПЛ, 7-й тур. «Нижний Новгород» — «Зенит». 17:30.

Полностью календарь «Зенита» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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