Зенит: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Зенит» стартовал в сезоне-2024/2025 с победы в Суперкубке России над «Краснодаром» (4:2). В первом матче чемпионата России питерский клуб сыграет на выезде против «Крыльев Советов», а в стартовой игре Кубка страны примет «Факел».
Сезоне-2024/2025 87-м для «Зенита» в чемпионате России, 30-м в Премьер-лиге, а также 100-й год со дня основания футбольного клуба.
По итогам чемпионата России сезона 2023/2024 «Зенит» стал чемпионом страны — в 6-й раз подряд и 11-й в своей истории. Также клуб из с
«Зенит»: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит».17:30.
- 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:30.
- 30 июля, вторник. Кубок России, 1-й тур. «Зенит» — «Факел». 21:00.
- 3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Зенит» — «Ростов». 17:30.
- 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Динамо» Москва. 17:30.
- 14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Рубин» — «Зенит». 17:15.
- 18 августа, воскресенье. РПЛ, 5-й тур. «Химки» — «Зенит». 15:00.
- 24 августа, суббота. РПЛ, 6-й тур. «Зенит» — «Спартак». 17:30.
- 27 августа, вторник. Кубок России, 3-й тур. «Акрон» — «Зенит». 17:15.
- 31 августа, суббота. РПЛ, 7-й тур. «Нижний Новгород» — «Зенит». 17:30.
Полностью календарь «Зенита» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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