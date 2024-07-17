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Ринат Билялетдинов: «Пиняев готов становиться лидером «Локомотива», но пока нет стабильности»

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Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о перспективах 19-летнего полузащитника москвичей Сергея Пиняева.

— После ухода Миранчука и Глушенкова складывается ощущение, что «Локомотиву» некому их заменить с точки зрения результативности и влияния на игру команды. Сходу сменщиков таким футболистам, как Максим и Антон, не найдешь.

Пиняев и Тикнизян? Они фланговые игроки, а Глушенков и Миранчук не были исключительно игроками бровки. Опасность от них в большинстве случаев исходила из зоны ближе к середине поля. В целом Пиняев по возрасту уже готов становиться лидером «Локомотива», но на сегодняшний день он все-таки заходит в тень чаще, чем хотелось бы болельщикам железнодорожников.

Чтобы быть лидером команды, Пиняеву не хватает стабильности. Ее бы Сергею уже пора, кончено, приобретать и начать реализовывать те моменты, которые у него есть. Может быть, этот далеко не самый результативный период у Пиняева пройдет, и он станет лидером «Локомотива», — сказал Билялетдинов Legalbet.

В сезоне-2023/24 Пиняев провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Источник: Legalbet
Антон Миранчук
Ринат Билялетдинов
Сергей Пиняев
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