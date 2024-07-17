Ринат Билялетдинов: «Пиняев готов становиться лидером «Локомотива», но пока нет стабильности»
Бывший тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о перспективах 19-летнего полузащитника москвичей Сергея Пиняева.
— После ухода Миранчука и Глушенкова складывается ощущение, что «Локомотиву» некому их заменить с точки зрения результативности и влияния на игру команды. Сходу сменщиков таким футболистам, как Максим и Антон, не найдешь.
Пиняев и Тикнизян? Они фланговые игроки, а Глушенков и Миранчук не были исключительно игроками бровки. Опасность от них в большинстве случаев исходила из зоны ближе к середине поля. В целом Пиняев по возрасту уже готов становиться лидером «Локомотива», но на сегодняшний день он все-таки заходит в тень чаще, чем хотелось бы болельщикам железнодорожников.
Чтобы быть лидером команды, Пиняеву не хватает стабильности. Ее бы Сергею уже пора, кончено, приобретать и начать реализовывать те моменты, которые у него есть. Может быть, этот далеко не самый результативный период у Пиняева пройдет, и он станет лидером «Локомотива», — сказал Билялетдинов Legalbet.
В сезоне-2023/24 Пиняев провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -