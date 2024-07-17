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Адиев: «Если бы «Ахмат» покинул РПЛ, это стало бы сильным ударом по самолюбию»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» признался, что для него большой вызов готовить команду к новому сезону.

— Как бы оценили весенний отрезок своей работы во главе «Ахмата»?

— Думаю, тренер никогда не может быть довольным. Нас всегда что-то гложет изнутри, мы находимся в каком-то постоянном поиске. При этом главную задачу выполнили. Команда не покинула РПЛ. Если бы мне это не удалось сделать, получил бы серьезный удар по самолюбию. Ведь совсем недавно я и Казахстан не смог вывести на Евро. А тут еще и со своим родным клубом вылетел бы... Поэтому, конечно, не должен был допустить такого! Двигаемся дальше. Теперь нужно подготовить «Ахмат» к новому сезону. Для меня это большой вызов! Серьезная проверка на прочность.

— Самый качественный матч вашей команды весной?

— С «Пари НН» (5:1), пожалуй, многое получилось. Думаю, хорошо сыграли с «Краснодаром» (1:0). Считаю, подопечные в целом выполнили план на эту встречу. Наверное, вот эти две игры я и выделю. Хотя нельзя не упомянуть и победу над ЦСКА (2:1). После двух поражений кряду она была нам очень нужна с психологической точки зрения. Да и в плане структуры игры в поединке с армейцами мы начали уже нащупывать оптимальные сочетания, — сказал Адиев «СЭ».

В первом туре чемпионата России «Ахмат» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20.00 мск.

Магомед Адиев. «После победы над ЦСКА сказал игрокам: «Мы еще сделаем «Зенит» чемпионом». Интервью главного тренера «Ахмата» Адиева

Магомед Адиев
РПЛ
ФК Ахмат
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8
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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