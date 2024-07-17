Адиев: «Если бы «Ахмат» покинул РПЛ, это стало бы сильным ударом по самолюбию»
Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев в интервью «СЭ» признался, что для него большой вызов готовить команду к новому сезону.
— Как бы оценили весенний отрезок своей работы во главе «Ахмата»?
— Думаю, тренер никогда не может быть довольным. Нас всегда что-то гложет изнутри, мы находимся в каком-то постоянном поиске. При этом главную задачу выполнили. Команда не покинула РПЛ. Если бы мне это не удалось сделать, получил бы серьезный удар по самолюбию. Ведь совсем недавно я и Казахстан не смог вывести на Евро. А тут еще и со своим родным клубом вылетел бы... Поэтому, конечно, не должен был допустить такого! Двигаемся дальше. Теперь нужно подготовить «Ахмат» к новому сезону. Для меня это большой вызов! Серьезная проверка на прочность.
— Самый качественный матч вашей команды весной?
— С «Пари НН» (5:1), пожалуй, многое получилось. Думаю, хорошо сыграли с «Краснодаром» (1:0). Считаю, подопечные в целом выполнили план на эту встречу. Наверное, вот эти две игры я и выделю. Хотя нельзя не упомянуть и победу над ЦСКА (2:1). После двух поражений кряду она была нам очень нужна с психологической точки зрения. Да и в плане структуры игры в поединке с армейцами мы начали уже нащупывать оптимальные сочетания, — сказал Адиев «СЭ».
В первом туре чемпионата России «Ахмат» дома сыграет с «Краснодаром». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 20.00 мск.
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|И
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
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|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -