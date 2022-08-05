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Сегодня, 10:33

«Зенит» интересуется 18-летним защитником «Коринтианса» Ренаном

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Коринтианса» Роберту Ренану, сообщает Yahoo.

По информации источника, петербургский клуб еще не делал предложений по 18-летнему бразильцу.

Отмечается, что защитником также интересуются дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон».

При этом клуб из Сан-Паулу владеет лишь 55 процентами экономических прав на Ренана.

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в девяти матчах за «тимау» и отметился двумя результативными передачами.

Источник: https://br.noticias.yahoo.com/news/zenit-cogita-proposta-milionaria-por-zagueiro-corintiano-194412461.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD2Ath4x0sR1idpbZInuXQlPZVOnK20uoYYQZ_weCpdTBPV6_kt9iqJV0vjQS1yZ98_n23LDqr5jgk-G
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