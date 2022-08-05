«Зенит» интересуется 18-летним защитником «Коринтианса» Ренаном

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Коринтианса» Роберту Ренану, сообщает Yahoo.

По информации источника, петербургский клуб еще не делал предложений по 18-летнему бразильцу.

Отмечается, что защитником также интересуются дортмундская «Боруссия» и «Вулверхэмптон».

При этом клуб из Сан-Паулу владеет лишь 55 процентами экономических прав на Ренана.

В нынешнем сезоне Ренан принял участие в девяти матчах за «тимау» и отметился двумя результативными передачами.