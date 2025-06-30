«Зенит» проведет контрольные матчи махачкалинского «Динамо» и «Балтики»

«Зенит» проведет товарищеские матчи против махачкалинского «Динамо» и «Балтики» в рамках тренировочных сборов.

Игра с «Динамо» пройдет 3 июля и начнется в 19.00 по московскому время, а встреча с калиниградской командой пройдет 6 июля и начнется в 19.30.

Оба матча буду сыграны на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые с 66 очками заняли второе место в турнирной таблице РПЛ.