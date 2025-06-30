Футбол
30 июня, 17:41

«Зенит» проведет контрольные матчи махачкалинского «Динамо» и «Балтики»

Сергей Ярошенко

«Зенит» проведет товарищеские матчи против махачкалинского «Динамо» и «Балтики» в рамках тренировочных сборов.

Игра с «Динамо» пройдет 3 июля и начнется в 19.00 по московскому время, а встреча с калиниградской командой пройдет 6 июля и начнется в 19.30.

Оба матча буду сыграны на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые с 66 очками заняли второе место в турнирной таблице РПЛ.

  • gan75

    Написано же - проводящего...

    30.06.2025

  • Деп Б.Охта

    Махачкалинское «Динамо» и «Балтика» будут играть контрольный матч, а Зенит будет его "проводить". Великий и могучий рксский язык!!!

    30.06.2025

  • Rudrik31

    смотрящего...

    30.06.2025

  • Derbist

    «Чукча не читатель, чукча — писатель»

    30.06.2025

  • J. P.

    ЗАГОЛОВОК: «Зенит» проведет контрольные матчи махачкалинского «Динамо» и «Балтики» ============== Автор, в качестве кого проведет? Импресарио?

    30.06.2025

  • Mikhail

    Исправить некому: они все окончили Школу журналистов Рабинера. Такие вот писатели.

    30.06.2025

  • Леший

    Мягко говоря, странный заголовок: «Зенит» проведет контрольные матчи махачкалинского «Динамо» и «Балтики». Висит в информленте уже больше часа, и никто - ни сам "креативный" автор, ни его многочисленные коллеги - не считает нужным поправить.

    30.06.2025

    • Степашин анонсировал скорый трансфер форварда в «Динамо»

    В РПЛ хотят ввести «правило капитана». Справятся ли с ним судьи?
