Степашин анонсировал скорый трансфер форварда в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо», председатель консультативного совета Сергей Степашин сообщил, что клуб в ближайшее время подпишет контракт с новым нападающим.

«Сколько трансферов на вход планируется? У нас есть [Ярослав] Гладышев. Через два дня узнаете еще об одном нападающем. Догадываетесь, наверное, кто, — сказал Степашин ТАСС. — Пока не буду объявлять. Ну и левого защитника сейчас смотрим тоже. Но у нас очень много ребят вернулось, молодые наши воспитанники. У нас 30 человек, по сути, в большом «Динамо», это многовато, поверьте мне».

Из-за травм полузащитники Артур Гомес и Луис Чавес, а также нападающий Константин Тюкавин не смогут начать новый сезон с «Динамо», поскольку восстанавливаются после серьезных повреждений.