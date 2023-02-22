«Зенит» сыграет с «Фенербахче» 23 марта в Стамбуле

Как и сообщал «СЭ», «Зенит» проведет благотворительный матч с «Фенербахче». Встреча пройдет 23 марта на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате разрушительного землетрясения в Турции.

Кроме того, в конце первого весеннего месяца сине-бело-голубые хотят принять в Санкт-Петербурге один из клубов с постсоветского пространства.