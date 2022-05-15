«Зенит» в Москве: одно поражение за два сезона
«Зенит» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.
Андрей Мостовой реализовал пенальти в добавленное время и помог «Зениту» продлить беспроигрышную серию в противостоянии с московскими командами.
С начала сезона-2020/21 сине-бело-голубые провели со столичными соперниками 18 встреч, в которых одержали 12 побед при пяти ничьих и одном поражении. Обыграть чемпиона получилось только у «Динамо», а «Локомотив» и «Спартак» добыли по две домашних ничьи. При этом набрать очки в Санкт-Петербурге не смогла ни одна московская команда.
Матчи «Зенита» с московскими командами в двух последних сезонах
|
Дата
|
Турнир
|
Стадион
|
Матч
|
Голы
|
07.08.2020
|
Суперкубок
|
ВЭБ Арена
|
Локомотив — 2:1
|
Дзюба, Оздоев — Чорлука
|
19.08.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
ЦСКА — 2:1
|
Азмун-2 — Влашич
|
26.08.2020
|
Чемпионат
|
ВТБ Арена
|
Динамо — 0:1
|
Шуньич
|
30.08.2020
|
Чемпионат
|
РЖД Арена
|
Локомотив — 0:0
|
-
|
03.10.2020
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Спартак — 1:1
|
Ерохин — Понсе
|
12.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Динамо — 3:1
|
Дзюба-2, Азмун — Комличенко
|
16.12.2020
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Спартак — 3:1
|
Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота
|
17.03.2021
|
Чемпионат
|
ВЭБ Арена
|
ЦСКА — 3:2
|
Дзюба, Вендел-2 — Рондон, Влашич
|
02.05.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Локомотив — 6:1
|
Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано
|
17.07.2021
|
Суперкубок
|
Калининград
|
Локомотив — 3:0
|
Кузяев, Азмун, Ерохин
|
15.08.2021
|
Чемпионат
|
РЖД Арена
|
Локомотив — 1:1
|
Сутормин — Смолов
|
26.08.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
ЦСКА — 1:0
|
Азмун
|
24.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Спартак — 7:1
|
Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес
|
29.10.2021
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Динамо — 4:1
|
Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин
|
28.11.2021
|
Чемпионат
|
ВЭБ Арена
|
ЦСКА — 2:0
|
Клаудиньо, Мостовой
|
12.12.2022
|
Чемпионат
|
ВТБ Арена
|
Динамо — 1:1
|
Клаудиньо — Скопинцев
|
30.04.2022
|
Чемпионат
|
Газпром Арена
|
Локомотив — 3:1
|
Сергеев, Малком, Мостовой — Керк
|
15.05.2022
|
Чемпионат
|
Открытие Банк Арена
|
Спартак — 1:1
|
Мостовой — Соболев
Итого: +12=5-1, мячи 43-15.
Стадион «Спартака» остается одной из самых неудобных арен для «Зенита». На поле «Открытие Банк Арены» сине-бело-голубые добились только одной победы из восьми попыток. Любопытно, что спартаковцы еще ни разу не «засушили» питерский клуб, в семи случаях пропустив по одному мячу, еще однажды — два.
Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»
|
Дата
|
Тренер
|
Счет
|
Голы
|
02.05.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:1
|
Халк — Ромулу
|
26.09.2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
2:2
|
Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов
|
16.04.2017
|
Мирча Луческу
|
1:2
|
Дзюба — Промес, Самедов
|
27.11.2017
|
Роберто Манчини
|
1:3
|
Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич
|
17.03.2019
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Барриос — Глушаков
|
01.09.2019
|
Сергей Семак
|
1:0
|
Жирков
|
03.10.2020
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Ерохин — Понсе
|
13.05.2022
|
Сергей Семак
|
1:1
|
Мостовой — Соболев
Итого: +1=5-2, мячи 9-11.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|ЦСКА
|28
|14
|5
|9
|38-28
|47
|
5
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|40-29
|46
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0