«Зенит» в Москве: одно поражение за два сезона

«Зенит» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.

Андрей Мостовой реализовал пенальти в добавленное время и помог «Зениту» продлить беспроигрышную серию в противостоянии с московскими командами.

С начала сезона-2020/21 сине-бело-голубые провели со столичными соперниками 18 встреч, в которых одержали 12 побед при пяти ничьих и одном поражении. Обыграть чемпиона получилось только у «Динамо», а «Локомотив» и «Спартак» добыли по две домашних ничьи. При этом набрать очки в Санкт-Петербурге не смогла ни одна московская команда.

Матчи «Зенита» с московскими командами в двух последних сезонах

Дата Турнир Стадион Матч Голы 07.08.2020 Суперкубок ВЭБ Арена Локомотив — 2:1 Дзюба, Оздоев — Чорлука 19.08.2020 Чемпионат Газпром Арена ЦСКА — 2:1 Азмун-2 — Влашич 26.08.2020 Чемпионат ВТБ Арена Динамо — 0:1 Шуньич 30.08.2020 Чемпионат РЖД Арена Локомотив — 0:0 - 03.10.2020 Чемпионат Открытие Банк Арена Спартак — 1:1 Ерохин — Понсе 12.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Динамо — 3:1 Дзюба-2, Азмун — Комличенко 16.12.2020 Чемпионат Газпром Арена Спартак — 3:1 Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота 17.03.2021 Чемпионат ВЭБ Арена ЦСКА — 3:2 Дзюба, Вендел-2 — Рондон, Влашич 02.05.2021 Чемпионат Газпром Арена Локомотив — 6:1 Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано 17.07.2021 Суперкубок Калининград Локомотив — 3:0 Кузяев, Азмун, Ерохин 15.08.2021 Чемпионат РЖД Арена Локомотив — 1:1 Сутормин — Смолов 26.08.2021 Чемпионат Газпром Арена ЦСКА — 1:0 Азмун 24.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Спартак — 7:1 Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес 29.10.2021 Чемпионат Газпром Арена Динамо — 4:1 Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин 28.11.2021 Чемпионат ВЭБ Арена ЦСКА — 2:0 Клаудиньо, Мостовой 12.12.2022 Чемпионат ВТБ Арена Динамо — 1:1 Клаудиньо — Скопинцев 30.04.2022 Чемпионат Газпром Арена Локомотив — 3:1 Сергеев, Малком, Мостовой — Керк 15.05.2022 Чемпионат Открытие Банк Арена Спартак — 1:1 Мостовой — Соболев

Итого: +12=5-1, мячи 43-15.

Стадион «Спартака» остается одной из самых неудобных арен для «Зенита». На поле «Открытие Банк Арены» сине-бело-голубые добились только одной победы из восьми попыток. Любопытно, что спартаковцы еще ни разу не «засушили» питерский клуб, в семи случаях пропустив по одному мячу, еще однажды — два.

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата Тренер Счет Голы 02.05.2015 Андре Виллаш-Боаш 1:1 Халк — Ромулу 26.09.2015 Андре Виллаш-Боаш 2:2 Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов 16.04.2017 Мирча Луческу 1:2 Дзюба — Промес, Самедов 27.11.2017 Роберто Манчини 1:3 Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич 17.03.2019 Сергей Семак 1:1 Барриос — Глушаков 01.09.2019 Сергей Семак 1:0 Жирков 03.10.2020 Сергей Семак 1:1 Ерохин — Понсе 13.05.2022 Сергей Семак 1:1 Мостовой — Соболев

Итого: +1=5-2, мячи 9-11.