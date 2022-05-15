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«Зенит» в Москве: одно поражение за два сезона

«Зенит» продлил беспроигрышную серию в противостоянии с московскими командами
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Зенит» в гостевом матче 29-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1.

Андрей Мостовой реализовал пенальти в добавленное время и помог «Зениту» продлить беспроигрышную серию в противостоянии с московскими командами.

С начала сезона-2020/21 сине-бело-голубые провели со столичными соперниками 18 встреч, в которых одержали 12 побед при пяти ничьих и одном поражении. Обыграть чемпиона получилось только у «Динамо», а «Локомотив» и «Спартак» добыли по две домашних ничьи. При этом набрать очки в Санкт-Петербурге не смогла ни одна московская команда.

Матчи «Зенита» с московскими командами в двух последних сезонах

Дата

Турнир

Стадион

Матч

Голы

07.08.2020

Суперкубок

ВЭБ Арена

Локомотив — 2:1

Дзюба, Оздоев — Чорлука

19.08.2020

Чемпионат

Газпром Арена

ЦСКА — 2:1

Азмун-2 — Влашич

26.08.2020

Чемпионат

ВТБ Арена

Динамо — 0:1

Шуньич

30.08.2020

Чемпионат

РЖД Арена

Локомотив — 0:0

-

03.10.2020

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Спартак — 1:1

Ерохин — Понсе

12.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Динамо — 3:1

Дзюба-2, Азмун — Комличенко

16.12.2020

Чемпионат

Газпром Арена

Спартак — 3:1

Азмун, Ракицкий, Дзюба — Ловрен, в свои ворота

17.03.2021

Чемпионат

ВЭБ Арена

ЦСКА — 3:2

Дзюба, Вендел-2 — Рондон, Влашич

02.05.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Локомотив — 6:1

Азмун-3, Дзюба-2, Малком — Камано

17.07.2021

Суперкубок

Калининград

Локомотив — 3:0

Кузяев, Азмун, Ерохин

15.08.2021

Чемпионат

РЖД Арена

Локомотив — 1:1

Сутормин — Смолов

26.08.2021

Чемпионат

Газпром Арена

ЦСКА — 1:0

Азмун

24.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Спартак — 7:1

Азмун-2, Мостовой-2, Клаудиньо, Дзюба, Ерохин — Промес

29.10.2021

Чемпионат

Газпром Арена

Динамо — 4:1

Клаудиньо, Вендел, Дзюба, Ракицкий — Фомин

28.11.2021

Чемпионат

ВЭБ Арена

ЦСКА — 2:0

Клаудиньо, Мостовой

12.12.2022

Чемпионат

ВТБ Арена

Динамо — 1:1

Клаудиньо — Скопинцев

30.04.2022

Чемпионат

Газпром Арена

Локомотив — 3:1

Сергеев, Малком, Мостовой — Керк

15.05.2022

Чемпионат

Открытие Банк Арена

Спартак — 1:1

Мостовой — Соболев

Итого: +12=5-1, мячи 43-15.

Стадион «Спартака» остается одной из самых неудобных арен для «Зенита». На поле «Открытие Банк Арены» сине-бело-голубые добились только одной победы из восьми попыток. Любопытно, что спартаковцы еще ни разу не «засушили» питерский клуб, в семи случаях пропустив по одному мячу, еще однажды — два.

Матчи «Зенита» против «Спартака» на «Открытие Банк Арене»

Дата

Тренер

Счет

Голы

02.05.2015

Андре Виллаш-Боаш

1:1

Халк — Ромулу

26.09.2015

Андре Виллаш-Боаш

2:2

Халк, Дзюба — Зе Луиш, Попов

16.04.2017

Мирча Луческу

1:2

Дзюба — Промес, Самедов

27.11.2017

Роберто Манчини

1:3

Кришито — Самедов, Луиз Адриану, Пашалич

17.03.2019

Сергей Семак

1:1

Барриос — Глушаков

01.09.2019

Сергей Семак

1:0

Жирков

03.10.2020

Сергей Семак

1:1

Ерохин — Понсе

13.05.2022

Сергей Семак

1:1

Мостовой — Соболев

Итого: +1=5-2, мячи 9-11.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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