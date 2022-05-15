Кечинов назвал «спорным моментом» пенальти, назначенный в матче «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых с «Зенитом» в рамках 29-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

«Пенальти? Момент спорный. Сначала Селихов сыграл в мяч, а потом движение продолжалось, руками зацепил ноги Ерохина. Поэтому, наверно, судья принял такое решение. Второй тайм был неплохой со стороны «Спартака», нужно было забивать второй, тогда уже, наверно, игра была бы сделана. К сожалению, не смогли это сделать, а «Зенит» всегда найдет какой-нибудь момент, чтобы забить. Так и произошло. Очень много было хороших вылазок при счете 1:0, когда «Зенит» стал атаковать и освобождать свою зону сзади. Где-то последнего паса не хватило. Кто сегодняшний MVP? Не сторонник кого-то выделять, но Мозес неплохо выглядел. По крайней мере, от него исходила какая-то красота в действиях. Ну и Соболев гол забил», — сказал Кечинов «СЭ».

На 49-й минуте счет открыл форвард красно-белых Александр Соболев. На 90+3-й минуте полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой спас свою команду от поражения, реализовав пенальти.