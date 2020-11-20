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«Зенит» прибыл в Грозный на матч с «Ахматом»

18:44
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«Зенит» прибыл в Грозный, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата».

«На месте!» — говорится в сообщении.

Матч состоится 21 ноября. Начало в 16.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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