«Зенит» представил символическую сборную клуба среди капитанов

Официальный Twitter «Зенита» опубликовал инфографику с символической сборной клуба среди капитанов по количеству проведенных матчей. В команду вошли — Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Александр Анюков и другие.

Символическая сборная капитанов «Зенита»: Малафеев — Кришито, Вернидуб, Иванович, Анюков — Тимощук, Игонин — Данни, Радимов, Спивак — Кулик.