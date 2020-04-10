«Зенит» представил символическую сборную клуба среди капитанов
16:42
Официальный Twitter «Зенита» опубликовал инфографику с символической сборной клуба среди капитанов по количеству проведенных матчей. В команду вошли — Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Александр Анюков и другие.
Символическая сборная капитанов «Зенита»: Малафеев — Кришито, Вернидуб, Иванович, Анюков — Тимощук, Игонин — Данни, Радимов, Спивак — Кулик.
#КомандаДня: сборная зенитовцев по количеству матчей в статусе капитана ?? pic.twitter.com/4sHtgHAv6H— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 10, 2020