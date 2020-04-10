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«Зенит» представил символическую сборную клуба среди капитанов

16:42
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Футболисты «Зенита». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Официальный Twitter «Зенита» опубликовал инфографику с символической сборной клуба среди капитанов по количеству проведенных матчей. В команду вошли — Вячеслав Малафеев, Доменико Кришито, Александр Анюков и другие.

Символическая сборная капитанов «Зенита»: Малафеев — Кришито, Вернидуб, Иванович, Анюков — Тимощук, Игонин — Данни, Радимов, Спивак — Кулик.

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