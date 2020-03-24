«Зенит» пожелал здоровья Астафьеву, у которого обнаружили коронавирус

«Зенит» пожелал скорейшего выздоровления бывшему игроку команды Максиму Астафьеву. Ранее стало известно, что у него диагностировали коронавирус. Футболист выступает за «Ленинградец» в Олимп-ПФЛ.

— Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Скорейшего выздоровления, Максим! — говорится в сообщении официального Instagram клуба.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 392 780 человек. Умерших — 17159, выздоровевших — 102980. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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