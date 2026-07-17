Агент Карпукаса о будущем футболиста: «Артем готовится к предстоящему сезону в «Локомотиве»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса, в разговоре с «СЭ», ответил на вопрос о будущем игрока.

«Переговоры о продлении контракта Карпукаса с «Локомотивом»? Артем готовится к предстоящему сезону в команде. У него есть действующий контракт с клубом, который он исполняет», — сказал Клюев «СЭ».

В сезоне-2025/26 Карпукас провел 35 матчей за «Локомотив», забил 2 гола и сделал 2 результативных паса. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.