"Зенит" покажет игру со "Спартаком" в прямом эфире на официальном сайте

"Зенит" покажет матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком"в прямом эфире на официальном сайте, информирует пресс-служба клуба.

Команда объявила о запуске нового онлайн-канала, на котором в прямом эфире будут транслироваться все матчи с участием сине-бело-голубых в РПЛ.

– "Зенит" стал первым клубом в России, который открывает собственную онлайн-платформу для просмотра и подробного обсуждения всех домашних и выездных матчей сине-бело-голубых в прямом эфире, – приводит пресс-служба клуба слова президента "Зенита" Александра Медведева. – Мы уверены, уникальный формат проекта Z+ позволит привлечь внимание современной молодежи, юного прогрессивного поколения, которое сумело преодолеть все мыслимые и немыслимые границы интерактивного общения и творчества в информационном пространстве. Наш новый клубный интерактивный канал должен стать по-настоящему объединяющей площадкой болельщиков по всему миру.

"Спартак" и "Зенит" сыграют на "Открытие Арене" 17 марта. Начало игры - 18.00 по московскому времени.

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