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«Зенит» показал фото Дзюбы с медосмотра команды

Карен Саркисян
Корреспондент
Пресс-служба «Зенит» опубликовала фотографию нападающего команды Артема Дзюбы с медицинского осмотра перед зимними тренировочными сборами.

Пресс-служба «Зенит» опубликовала фотографию нападающего команды Артема Дзюбы с медицинского осмотра перед зимними тренировочными сборами.

Первый сбор петербургской команды пройдет с 13 по 25 января в Дубае.

Ранее сообщалось, что «Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о трансфере Дзюбы. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. Контракт 33-летнего россиянина с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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