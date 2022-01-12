«Зенит» показал фото Дзюбы с медосмотра команды

Пресс-служба «Зенит» опубликовала фотографию нападающего команды Артема Дзюбы с медицинского осмотра перед зимними тренировочными сборами.

Пресс-служба «Зенит» опубликовала фотографию нападающего команды Артема Дзюбы с медицинского осмотра перед зимними тренировочными сборами.

Начинаем зимний медосмотр в ММЦ «СОГАЗ» ? pic.twitter.com/fB1E6bTHkm — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 12, 2022

Первый сбор петербургской команды пройдет с 13 по 25 января в Дубае.

Ранее сообщалось, что «Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о трансфере Дзюбы. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 мячей и отдал девять результативных передач. Контракт 33-летнего россиянина с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.