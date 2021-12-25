РБК: «Рубин» провел переговоры с «Зенитом» о переходе Дзюбы
«Рубин» и «Зенит» провели переговоры о переходе форварда Артема Дзюбы в казанский клуб, утверждает «РБК Спорт».
В нынешнем сезоне Дзюба сыграл в 17 матчах РПЛ, отметился десятью голами и шестью результативными передачами. Соглашение игрока с «Зенитом» истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.
Источник в «Зените» также уточнил, что клуб ведет переговоры о трансфере форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».
В текущем сезоне Сергеев принял участие в восемнадцати турах чемпионата России, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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