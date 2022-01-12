Глушаков рассказал об отношениях с Мамаевым

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об отношении к новичку команды Павлу Мамаеву.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал об отношении к новичку команды Павлу Мамаеву и вспомнил об их драке.

— С усилениями будет проще остаться в РПЛ?

— Это хорошие футболисты. Не знаю, в какой они сейчас форме. Время покажет. Я думаю, что они подготовятся, придут, пройдут тренировочные сборы и уже дальше видно будет.

— Как только Мамаев перешел, все сразу вспомнили вашу историю 2016 года.

— Да нет, мы с Пашей в хороших отношениях. Это все в шутку ушло и все.

Мамаев перешел в «Химки» 19 декабря 2021 года. В текущем сезоне 33-летний футболист провел 6 матчей.

Ранее Глушаков рассказал правду о драке с Мамаевым и Широковым.