«Зенит» подал в суд требование в 77,4 миллиона рублей к «Химкам»

«Зенит» предъявил к признанному банкротом подмосковному клубу «Химки» требование на сумму 77,4 миллиона рублей, сообщает РАПСИ. Клуб из Санкт-Петербурга просит о включении этого долга в реестр требований кредиторов.

Заявление «Зенита» до 6 ноября оставлено без движений, так как клубом не приложены документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.

В сезоне-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ, но не смогли получить лицензию на выступление в премьер-лиге в сезоне-2025/26 из-за финансовых проблем.

9 сентября Арбитражный суд Московской области принял решение признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей.