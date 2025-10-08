Аленичев обратился к российским игрокам: «У Глушакова такая карьера, но почти не играл в Европе. Есть возможность — надо уезжать»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев в комментарии для «СЭ» оценил карьеру хавбека Дениса Глушакова и посоветовал российским футболистам попробовать свои силы в Европе.

«Глушаков был чемпионом, выигрывал Суперкубок, признавался лучшим игроком. Но я неоднократно говорил в адрес российских футболистов, хочется обратиться к ним и сейчас. У Дениса такая карьера, но он почти не поиграл за границей. Если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать. По окончании карьеры все будут делать выводы, вспоминать моменты, но игры в Европе не было. У Дениса такие данные и талант, но, к сожалению, не поиграл в Европе», — сказал Аленичев «СЭ».

Глушаков выступал за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Хмики», «Пари НН», костромской «Спартак» и армянский «Урарту». В составе «Спартака» хавбек выигрывал чемпионат и Суперкубок России.

Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».