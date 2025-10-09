Семин: «ЦСКА ставит правильный футбол, хорошо играют в обороне и ярко в атаке»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты ЦСКА в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Мне очень нравится настрой ЦСКА. Игроки, например, Кисляк и Глебовым, держат уровень на протяжении всего старта сезона, а не демонстрируют класс только в конкретной игре. Это говорит о их стабильной физике и стабильном мастерстве. Команда растет, играет с каждым матчем все лучше и лучше. ЦСКА ставит правильный футбол, хорошо действуют в обороне и ярко в атаке. У них есть баланс на каждом участке поля», — сказал Семин «СЭ».

ЦСКА после одиннадцатого тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.