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«Зенит» отправился в Самару на матч с «Крыльями Советов»

14:56
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«Зенит» вылетел в Самару на матч 14-го тура с «Крыльями Советов», о чем сообщил в своем официальном Twitter.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 27 октября и начнется в 14.00, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Крылья Советов — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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