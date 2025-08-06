«Зенит» отдал Ахметова в аренду «Крыльям»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. «Футбольный клуб «Зенит» желает Ильзату Ахметову удачи!» — говорится в сообщении.

Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе 2024 года. С того момента 27-летний полузащитник провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро.

