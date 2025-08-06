Футбол
6 августа, 18:04

«Зенит» отдал Ахметова в аренду «Крыльям»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ильзат Ахметов.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. «Футбольный клуб «Зенит» желает Ильзату Ахметову удачи!» — говорится в сообщении.

Ахметов перешел в «Зенит» из «Краснодара» в январе 2024 года. С того момента 27-летний полузащитник провел 21 матч, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 миллиона евро.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ФК «Зенит»
Ильзат Ахметов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
  • Hitman

    топотун, а ты поди мастер минета ушами, раз другим рассказываешь? Умелец однако.

    07.08.2025

  • Hitman

    Я бы сказал - протухают. 90 процентов, если не 95.

    07.08.2025

  • Grigory Stepashin

    Ребят, кто любит ставки на спорт. Не верьте всяких телеграмм-каналам и прочим пабликам в ВК в 90% прохода. Полная чушь! Играйте с проверенным сервисом. С 2013 года работают. Наберите в любом поиске: «бронзовый прогноз». Гарантии.

    07.08.2025

  • кампо

    Надо отменить лимит для Зенита и запретить им россиян покупать! Ато они у них портятся...

    06.08.2025

  • Berkut-7

    Ильзат Ахметов уникальный футболист, он одновременно есть во всех клубах и в тоже время его нигде нету .

    06.08.2025

  • Сергей Чернов

    Да ахметова, вообще можно было подарить.Пустышка.

    06.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    Ахметова в Крылья? – а серожу в Уфу?.. опять не того отдали...

    06.08.2025

  • сакс_КТ

    Ну, так то, неплохая карьера для булгахтера.)

    06.08.2025

  • Морская свинка_1979

    В Самаре есть ГУМ?

    06.08.2025

  • blue-white!

    Чтобы не сглазить, или надеялся что ещё сезончик лавку в хехемоне пополирует...

    06.08.2025

  • blue-white!

    Пошёл Ахметов по накатанной, через пару сезонов в каких-нибудь ту дротсах окажется...

    06.08.2025

  • zg

    Думаю ему пох!)

    06.08.2025

  • Саша

    Ах, Метов? Нееее не нужен. Лавки в Самаре с гвоздями.

    06.08.2025

  • Юлия Васина

    Тепрь будет Самара и Ахметов - единое целое. Кака ему разница с кем быть единым целым?

    06.08.2025

  • Немальчиш

    Мож его как Лукашина из Ирония судьбы тоже пьяным в самолёт до Самары посадили? И он до сих пор не в курсе что это Самара и Крылья?)))

    06.08.2025

  • gan75

    Ну сначала заставят таки играть, потом успокоятся

    06.08.2025

  • Dexterous

    в Крыльях чудесным образом все начинают играть. ну кроме Краба Катаньи. тот был неисправим

    06.08.2025

  • Igor Nikolaev

    и тебя играть научит -Самара КС

    06.08.2025

  • Фрей фе

    Ильзат, съезди в Самару, а то они там вроде в лидерах ходят. Жаль, Локо тебя не хочет. А за зарплату не переживай, мы тебе её сохраним.

    06.08.2025

  • Семь ветров

    О, развился в Зените до уровня Крыльев. Зенит кузница кадров!

    06.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Вот и славно. Теперя в Крыльях будет кому плов готовить, да в раздевалке убирать. :blush:

    06.08.2025

  • Dexterous

    Ушел к лидерам чемпионата этот peace door ball

    06.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Зенит во мне. Какая Самара?

    06.08.2025

  • xkain

    Все же гасторбайтеру придется шевелить булками по полю. А может уже и для Крыльев будет баластом

    06.08.2025

  • Ilya Gudman

    вернут через полгода , не понятно зачем брали , уровень Сочи игрок

    06.08.2025

  • Ilya Gudman

    Тю вчера же кричали что враки сраки )

    06.08.2025

  • Топотун

    Ушастый, ты делал минет ушами ?

    06.08.2025

  • Топотун

    Вчера ещё зверянин понтовался!

    06.08.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот и косогор..."

    06.08.2025

  • shpasic

    туда же, куда Ротенберга

    06.08.2025

  • shpasic

    5 августа. «Я сейчас в Зените. Какая Самара?» 6 августа. «Я сейчас в Крыльях. Какой Зенит?»

    06.08.2025

  • МАО

    Но надо было в Сочи.

    06.08.2025

  • МАО

    Крылья теперь точно будут в тройке.

    06.08.2025

  • Alesso

    Витюгов, Олейников, Констанца, Бабкин, Сутормин, Баньяц... Вот хубулов поломался чуток, но Ахметову ещё сидеть и сидеть..

    06.08.2025

  • ultramarino

    Кому бы Медведева сдать в аренду? Лет на пять?

    06.08.2025

  • Alesso

    Ахаха, я вчера написал, что "какая Самара, я в Зените" - значит 100 проц уходит:grinning:

    06.08.2025

  • Вадим Антропов

    В Зените думают КАК НАДА = = Ещё один шаг к ЧЕМПИОНСТВУ )

    06.08.2025

  • Александр Солодовников

    Лучше бы он на Кипр к Какорину метнулся.....

    06.08.2025

  • ОстроV Zаячий

    Наверное это так и было. В Зените прочли вчерашнее заявление и такие : Ёпт, точно, Ахметова - то мы ещё не спихнули. Закрутились с этими пенальтями да Глушенковыми. Куда он там не хотел, в Самару? На.

    06.08.2025

  • Спринт

    Лавка запаса в Самаре теплее, однако ..

    06.08.2025

  • Спринт

    Штат отдела кадров в "К.С." увеличили ..?

    06.08.2025

  • hattabysh

    Лучше бы Горшкова вернули, всё равно в Зените лавку будет полировать пока не состарится.

    06.08.2025

  • Slim Tallers

    Ахметову хоть ссыте в глаза,всё равно божья роса. Он в Зените,какая Самара?!

    06.08.2025

  • hattabysh

    В Зенит его Краснодар спихнул, прицепом к Волкову, за гроши по современным меркам.

    06.08.2025

  • Старичела

    может просто с одной на другую пересядет

    06.08.2025

  • rustov

    Удачи и здоровья Ильзату!

    06.08.2025

  • Haiaxi

    :rofl:

    06.08.2025

  • Haiaxi

    А выёживался вчера, кричал, что главный полировшик питерских лавок.

    06.08.2025

  • gan75

    Оторвали таки от скамейки

    06.08.2025

  • самарец

    Не нужен он в Крыльях...сдувшийся понторез

    06.08.2025

  • Давай,до свидания...А лучше-прощай.

    06.08.2025

  • zg

    А как пафосно он вчера тявкал что он и Зенит единое целое!)))Так то по факту он и в Крыльях будет "чувак на подменку"!

    06.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Но он все так же об этом не в курсе.

    06.08.2025

  • baruv

    Рубин, ЦСКА, Краснодар, Зенит, Крылья. Сильные клубы. В ЦСКА 4 года. Может в Крыльях получится? Зачем то же его Адиев взял? Успеха.

    06.08.2025

  • Alexander Proschalykin

    За сколько там его продал ЦСКА?

    06.08.2025

  • ровнов

    Зенит всех легионеров выгоняет.

    06.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Этот продуманный чувак вчера все отрицал)))

    06.08.2025

  • Millwall82

    самый дорогой и бесполезный кадровик в мире)

    06.08.2025

  • Фрей фе

    "Я в Зените, какая Самара?" Балабол.

    06.08.2025

    • Источник: Коко хочет продолжить карьеру в «Спартаке», но «Торино» не устраивает предложение

    В «Зените» призвали изучить последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

