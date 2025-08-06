Футбол
6 августа, 19:03

В «Зените» призвали изучить последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Алина Савинова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает необходимым изучить возможные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, новый формат может повлиять на зрелищность матчей и интерес болельщиков.

5 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен. Он назвал целью ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Ливай Гарсия, Маркиньос и&nbsp;Манфред Угальде.Лимит на легионеров в РПЛ ужесточат. Министр спорта подтвердил: приказ подпишут в этом году

Он добавил, что именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в матчах и на тренировках появились такие таланты, как Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Дмитрий Воробьев.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.

Источник: РИА Новости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • spartsmen

    ты, дебил, про что? тебе про синичку писано было. и про то, что сосать надо таблетки, а не пить. как же у вас в бомжацкой станице всё запущено. даже в психухе. а так, вадюха, не сцы. просто ссы. ты - больное чмо, вадюха.

    08.08.2025

  • bleiksp

    ох как попа загорелась у бандоса медведева))). просто подсчитал потерянные проценты за покупку легионеров и огорчился. гнать его из футбола и не подпускать к спорту под угрозой расстрела нужно. весь молодежный питерский футбол погубил. этот коррупционер

    07.08.2025

  • Александр.

    Сраный клоун:sweat_smile: Боится, что баблишка меньше будут давать вот и вся болтовня. Ждем когда Дюков начнет тявкать и указания раздавать:face_with_symbols_over_mouth: И сразу отменят все ужестоячения.

    07.08.2025

  • shutnik78

    а зачем паспортисту тужиться на тренировках если его и так выпустят на поле? ужесточение лимита приведёт лишь к росту з/п и контрактов лентяев... а талантливый игрок и так место себе пробьёт, не у нас так за бугром...

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Круговому вообще ничего не светило. Если бы не вырвался из этой клоаки, то отправили бы его в аренду в Сочи или Ростов.

    07.08.2025

  • AlexBabel

    Саша, в Саранске на матче 1/256 КР двух "дворовых команд" присутствовало почти 17 тыщ народу! Просто на поле надо играть в футбол! будет тебе и зрелищность и, интерес болельщиков, и на коньяк хватит...

    07.08.2025

  • Снижение заполнения Газпром Арены остальную страну не волнует никак.

    07.08.2025

  • J. P.

    Медведев, у вас же есть решение - паспорта.... :rofl::rofl::rofl:

    06.08.2025

  • AZ

    Круговой и Воробьев - те еще молодые таланты))). До 30 молодыми будут?)))

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Малолетка! Водовку не пью лет 20 совершенно точно! Один раз в год = 9 мая принимаю на грудь грамм 300, т.к. ВБД Чай. Пиво 0,5-1,0 раз в неделю. И тебе, гАвнюк, не советую - может когда-нибудь и поумнеешь ?!__Конец связи, кб плесень!

    06.08.2025

  • Millwall82

    и что? Он в КС проявил себя уже, уже в РПЛ. Вроде 12 голов забил перед повышением. Ну и если брать его как серьезного игрока, то в Зените он так и остался игроком ротации, не больше. Ну т.е. не было этакого "из грязи в князи", конечно нет.

    06.08.2025

  • кампо

    Это в вас говорит водочка! Тяжелым будет похмелье...

    06.08.2025

  • TokTram_

    Медведев непозволительно много открывает свой лживый рот... Не пора ли уволить?

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Красножопая быдлятино-ботва! Сосёшь у меня и Зенита ?! Вот, и продолжай это делать = Только не забывай причмокивать, засранец!:innocent::heart_eyes:

    06.08.2025

  • Врн36

    Спокойной ночи старый петух. В твоем возрасте уже просыпаться пора, а ты еще не ложился недофутболист -гомосек

    06.08.2025

  • Врн36

    У тебя уже давно не стоит, поэтому завидуй молча

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Низкосракая КОЛХОХНАЯ чукча! Обучись грамматике (русскому языку) = Брошин - с большой буквы! Пока, лузеро-гомик-неудачник :laughing:

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Повторяю, апущенное красно-белое чмо-неудачник! Я твою маму Е5 Е5 Е5 !!! И к какому-то топтуну сам прыщавый гомик-студент обращайся!

    06.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А Сергеев Иван?

    06.08.2025

  • кампо

    Опять зловоние изо рта, интернет уже на помойку провели? Бомжара недоделанный, иди книги почитай, поучись хорошим манерам. Культурная столица как-никак...

    06.08.2025

  • Philip Future

    Забеспокоились слегка бомжи. Ну, оно понятно - без легионеров (дорогих, естественно, а не таких, как в других командах) - они "никто" и звать их "никак" . .

    06.08.2025

  • Haiaxi

    "Он добавил, что именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в матчах и на тренировках появились такие таланты, как Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Дмитрий Воробьев" ================================================ То есть бородавочник своим слабоумием и подтвердил, что в клубах, где нет засилия легов, как раз и появляются молодые таланты.

    06.08.2025

  • Врн36

    КОНЬ в пальто

    06.08.2025

  • Врн36

    а что, он там играл? от вашей Семакаки все россияне бегут. Кого он раскрыл? ЗПРФ это кладбище российских игроков

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Апущенное чмо! Попроси у мамы денег = На СЭ есть новые методички = Недорого

    06.08.2025

  • Haiaxi

    Последствия ужесточения лимита на легионеров может повлиять на пинок Медведеву под зад.

    06.08.2025

  • кампо

    У вас изо рта воняет! Закройте его немедленно!

    06.08.2025

  • Врн36

    А теперь ходи с лопатой, и не веник дома не забывай пидорок питерский. Спринт тебе случайно не родственник? Он тоже и судья и футболист и тренер. И ты бомжара вонючий такой же пизд-бол. Максимум ты брошину мог только мячик подавать, шестеркп болотная

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Пидарок! Последние годы только Зенит и смотрю! Ну, может ещё +21 тайм набирается из остальных 210 матчей... Вот так-то, сельско-колхозное школоло ((

    06.08.2025

  • Обхохочешься.

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Вонь подретузно-недоделанная! Прибавил Сыч именно в "Смене". Папа запросил слишкогм много денюшков, хотя парень был ещё сыроват__ И вообще, мне неинтересно общение с гомиками ((...

    06.08.2025

  • Круговой, кто...

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Не надо говорить за всех, на счёт удовольствия: Недавно смотрел матч ЦСКА-Локо = Это ПОЗОР ((( А вот, сёминские матчи против Газзаева, Слуцкого итд - совсем другое дело

    06.08.2025

  • Врн36

    Во первых я ни разу ни кб. Во вторых жопа черная у тебя, если она у тебя не подгарает, а горит черным пламенем. И в третьих лучше бы твой выродок папа гондоном пользовался, глядишь таких петушар как ты менше бы рождалось. И сам ты обратись к топотуну, он поможет тебе очко потушить

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Дэн! А зачем ты мне это рисуешь ?! Пидарка, соседа-быдло-воронежца учи, а меня не надо. Я с 1971-го за Зенит, бегал вместе с Валеркой Брошиным в ДЮСШ "Смена", наигрался в Пердиве в своё удовольствие. Платили маловато, поэтому ещё и работал за рулём...

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Кб вафлёр! Я ни разу за почти 19 лет не видел здесь адекватных коментов... и вообще - твою маму Е5, гнида черножопая ((

    06.08.2025

  • lvb

    "Он добавил, что именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в матчах и на тренировках появились такие таланты, как Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Дмитрий Воробьев."(с) Медвед совсем плохой. Ляпнул не подумав. И один простой вопрос сметет все его надувание щек_. Медвед, в твоем списке есть воспитанник ""Зенита" Круговой, над которым "Зенит" вдоволь поиздевался, в своем стиле, как над Чистяковым, Кузяевым и несколькими еще воспитанниками "Зенита", которых отдавали и продавали в другие клубы, чтобы их там доводиди до ума, а потом выкупали взад за миллионы евро. И Кругового и Кузяева в "Зените" более нет. Почему?). Наверное им.. не понравилось, через какое-то время, что их подкидывали в "чужие гнезда", ибо не могли довести до основы, в "Зените")

    06.08.2025

  • Папаня777

    Любопытно, что из всех названных медведевым талантов - только один, если можно так выразиться, талант - воспитанник питерского футбола - Круговой)

    06.08.2025

  • Врн36

    Да я всегда за. :handshake:

    06.08.2025

  • кампо

    Не нравится - не смотри!

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    И не поможет. Неужели тебе непонятно, что распиаренные Батраков и Кисляк в союзные времена даже в Пердиве бы не играли !!! Вот ТАК без средних и сильных легов УПАЛ Наш Футбол... Уверяю, будет ХУЖЕ 90-х - тогда ещё была советская школа. А теперь 25 лет Акинфеева будут ПИАРИТЬ потому как рядом никого НЕТ.

    06.08.2025

  • SuperDennis

    Хорош, воронежец, давайте пить дружно!

    06.08.2025

  • lvb

    Вот пусть и изучает, г-н предсовдира. Наконец делом займется.. Тем паче что от его "ритуалов" "Зениту" не жарко и не холодно, а от работы Медведева аки пресс-атташе-один вред)). Зато пока более не будет ударов головой об покрытие БА))

    06.08.2025

  • кампо

    В Динамо Омск он начинал. В Спартак он из Тамбовского Спартака пришел. В Смене он был недолго. Так что, дебилушка, сам учи матчасть.

    06.08.2025

  • SuperDennis

    Ну чего вы ссоритесь под моим комментом? Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Дмитрий Воробьев - реально Медведев почти всех звездочек молодых перечислил, я бы добавил своего ростовского Комарова еще в этот список. Но это безумно мало! Это именно влияние лимита. Раньше я ратовал за его полную отмену, но теперь вижу, что это ни к чему хорошему не приводит. Ну не работает это! Ребята благодаря своим агентам с малолетних возрастов выбивают сумасшедшие контракты и останавливаются в своем развитии. Примеры? Игнатьев и Сулейманов из Краснодара, Прохин из Зенита/Ростова, Умяров из Спартака и так далее.. Ну чего это обсуждать?

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Сычёв начинал в петербургской "Смене", матчасть учи школоло ((

    06.08.2025

  • Millwall82

    это слишком-слишком жесткое болото, конечно абсолютно несмотрибельное. Что-то слишком жесткое, вроде снаффа.

    06.08.2025

  • Millwall82

    это ровно 2 исключения, больше просто их не было. Я хорошо знаю и пердив и втордив, из этого болота сложно выйти, например когда в РПЛ выходит команды из пердива, это принципиально другой уровень финансирования и комплектования, порой и тренеры другие. Чисто из пердива сложно вспомнить хоть кого, Заболотный и Джикия (воспитанники ЦСКА и Локо так-то) разве что. Но кто сказал что Заболотный это футболист? Ну Мост (из Зенита) еще играл когда-то за Зенит-2 в пердиве. Больше никого.

    06.08.2025

  • Leonard Leonard

    Медведев -разожравшийся мажор, но Дентярёва прибздел. Немногие замечают что желание сидеть в запасе за хорошие деньги у иностранцев не меньше, чем у русских.

    06.08.2025

  • кампо

    Оба клуба набиты легами. Как видишь это не помогает.

    06.08.2025

  • кампо

    Жирков, Сычев и т.д. вообще из второго дивизиона вытащили. Сколько таких самородков еще там играет и им не светит попасть в РПЛ из-за легов.

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Клован! Написано к тому, что феерия уже в РПЛ пропала! Я раньше смотрел 2/3 московских дерби. А за последние 5 сезонов с трудом вытянул 7 таймов ЦСКА-Спартак

    06.08.2025

  • Millwall82

    когда-то играл, как и в втордив) знаю я и пердив и втордив. Это слишком и слишком на любителя. Ну английский чемпионшип например сравним с РПЛ (вполне). Я о чем, если введут подобный жесткий лимит, то пердив переедет уже в РПЛ. Ну часть игроков. Не назовете никого из пердива, кто в РПЛ заиграл, ну разве что забанненый Сычевой.

    06.08.2025

  • Врн36

    Ты позорный болела, позорного клуба. Ты как затычка во всех адекватных коментах. Поэтому твое место в женнских трусах. Можеш не отвичать петушара пиДерский

    06.08.2025

  • кампо

    В пердивах других стран прям феерия? И давно у нас Зенит-2 в пердиве играет?

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    У меня, МРАЗЬ колхозная, даже не подгорает! Ну-да, придётся Газпрому покупать всяких фантиков Батраково-Кисляков за 20 млн, но не мои же деньги... Вот, так-то, вафлёрчик ((:laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    06.08.2025

  • Врн36

    че очко горит? чмошник пиДерский

    06.08.2025

  • Millwall82

    написали же "прямой приказ", нужно смотреть кто писал, подписывался, визировал это. Футбол и без того деградировал (в том числе и благодаря средних легов), но просто эти господа никогда не смотрели пердив. А вот это уже не футбол, артхаус отчасти, но точно не футбол. Это в буквальном смысле "кровь из глаз", это крайне тяжело смотреть, ходил на подобное (Зенит-2). Уровень примерно чемпионата Брунея, трезвым это смотреть невозможно. И РПЛ порой сложно смотреть, но там настолько низкий уровень футбола, что просто жесть. Там можно ставить смело плашку "21 плюс, зрелище не для слабонервных, отведите беременных стариков и детей от стадиона". Чистый артхаус и треш-контент. Да еще и на говенных стадионах и в пустоте (на это слабо ходят).

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Да заткнись ты быдло-слякоть ((... хотя бы иногда

    06.08.2025

  • Врн36

    иногда 11 - 12 место дороже вашему купленному для семакаки чемпионству

    06.08.2025

  • Врн36

    Ну вот и я о том.Что он только там родился и числился, а толком не играл, поэтому я и смеюсь

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Дэн! Ты о своём лузероСельмаше переживай. Потолок в сезоне 12е место

    06.08.2025

  • Врн36

    Не переживай бородавочник. Своих у вас не предвидится, а остальных оптом купите

    06.08.2025

  • SuperDennis

    Круговой. Бывший. Родился в Гатчине. В 2019-2024 в Зените, в т.ч. в 2019-2020 в аренде в Уфе. Потом играл мало и сбежал в ЦСКА, где собственно и заиграл в основе.

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Апущенный СЕМИКРАТНО (7-1) !!! Во-первых: Я тебе, красно-белая вонь подретузная, не Вадюха! Во-вторых: Чифир (ь) В-третьих: Извинений не было = ИГНОР Тчк

    06.08.2025

  • Врн36

    а кто из них зенитовец:rofl::rofl::rofl:

    06.08.2025

  • spartsmen

    вадюха, чмырь, чафиру перепил?

    06.08.2025

  • bvp

    И ни одного таланта из Зенита.

    06.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ну, посмотрим что за чудо-футболистов растили, растили и вырастили клубы в своих академиях. ))

    06.08.2025

  • Красно-белый Аквариум7

    Что-то, иногда рисуешь правильно, но сегодня = Полный БРЕД (( ЦСКА стал лузером из-за ЧЕГО ?! = Вот, то-то и ОНО... Тото и ОНО-ОООООООО ! (с)

    06.08.2025

  • hattabysh

    Талант Кругового особенно ярко проявился после ссылки в Зенит 2. Правда он уже не считался молодым, но зато статистика у него лучше, чем у дорогущего Луиса Энрике.

    06.08.2025

  • SuperDennis

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев добавил, что именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в матчах и на тренировках появились такие таланты, как Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Дмитрий Воробьев. /// То есть только один зенитовец? Не густо!

    06.08.2025

  • Степочкин

    Одно только НО.... В ЦСКА сейчас минимум легионеров без Роши и Келвена - 8. А в Локомотиве - 5 легионеров всего. Все с удовольствием смотрят матчи обоих клубов. На популярность это никак не влияет. Благодаря нехватке топовых легионеров в командах и появились все эти молодые звездочки. А теперь давай Медведев про молодых звездочек в Краснодаре, где весь прошлый сезон в старте матчей РПЛ 9 иностранцев.

    06.08.2025

  • spartsmen

    Я и без всяких исследований скажу: вместо лишних кассьер и педров зенит будет тратить по 10 лямов денег на батраковых и Кисляков. Освобождая тем самым дорогу молодым талантам в цска и локо. К бабке и в леваду-центр не ходи.

    06.08.2025

  • SPT

    Ужесточение лимита - увеличене очереди за получением пасторта гражданина!!!))))

    06.08.2025

  • кампо

    Это все вранье! Эти футболисты пробились только из-за отсутствия на их местах дорогостоящих легионеров. Сидели бы они до сих пор в запасе, Круговой подтвердит...

    06.08.2025

  • Ilya Gudman

    Даже Воробьева приплел , ну точно футбольный гуру , разбирается не хуже чем в хоккее теперь :rofl::rofl::rofl::rofl:

    06.08.2025

  • Олег Кажедуб

    сука только лемит на легионеров обьявили сразу падла завыл

    06.08.2025

  • zg

    У него 99% это "птичий помёт"!

    06.08.2025

  • shpasic

    для РИА Новости он готовится, а для иных и "птичьего помёта" достаточно.

    06.08.2025

  • zg

    Ого!Тут прям грамотно(со своей точки зрения) спи@днул,без обычного бреда!Поди теперь с РаманБарисычем совместно на удаленке тексты ваяют!))))

    06.08.2025

    • «Зенит» отдал Ахметова в аренду «Крыльям»

    Кавазашвили призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

