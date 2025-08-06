В «Зените» призвали изучить последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает необходимым изучить возможные последствия ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. По его мнению, новый формат может повлиять на зрелищность матчей и интерес болельщиков.

5 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что лимит на легионеров будет ужесточен. Он назвал целью ограничение в 5 иностранцев на поле и всего 10 в заявке.

«Надеюсь, что будет проведен серьезный анализ возможных спортивных и зрелищных последствий, а также влияния на посещаемость и интерес болельщиков, спонсоров и рекламодателей, и, как следствие, на коммерческие доходы клубов и финансовые вложения в российский футбол», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Он добавил, что именно благодаря внутриклубной и межклубной конкуренции в матчах и на тренировках появились такие таланты, как Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Игорь Дивеев, Данил Круговой и Дмитрий Воробьев.

На данный момент клубы РПЛ могут включать в заявку на сезон не более 13 легионеров, при этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.