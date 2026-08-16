«Зенит» организовал на «Газпром Арене» интерактивную площадку для юных болельщиков

На домашнем матче 4-го тура РПЛ, в котором «Зенит» принимал «Динамо», на «Газпром Арене» работал новый Детский банк от Газпромбанка, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Эта большая интерактивная площадка, созданная чтобы повысить финансовую грамотность у самой молодой аудитории стадиона.

После обновления в новом сезоне Детский банк от Газпромбанка объединил пять ярких интерактивных зон, новый «Магазин чемпиона» и яркую фотозону.

Каждому гостю здесь дарят «Дневник чемпиона» — с ним можно проходить станции, выполнять задания, зарабатывать баллы и обменивать их на сувениры в «Магазине чемпиона».

После шести следующих домашних матчей самые активные участники поборются за главные призы: те, кто займут первое, второе и третье места, получат золотые футболки с автографами игроков сине-бело-голубых и эксклюзивную экскурсию на клубную базу. А победителю дополнительно достанется секретный суперприз.

Реклама. АО «ФК «Зенит». ИНН 7812005799. ОГРН 1027810329095. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, офис 831

2VfnxwsTnsm