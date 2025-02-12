Защитник «Крыльев» Ороз: «Раньше верил, что в России бегают медведи и пьют водку»

Хорватский защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз рассказал, какие представления у него были о России до перехода в РПЛ.

«Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, все оказалось иначе. У нас, хорватов, довольно схожий менталитет с русскими. Я очень легко и быстро влился в местную культуру. Увидел, что русские очень прямые и сильно гордятся своей страной», — цитирует Ороза «РБ Спорт».

Ороз перешел в самарский клуб из нидерландского «Витесса» летом 2024 года. В текущем сезоне 24-летний хорват провел пять матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.