«Зенит» обыграл «Арсенал» и вернулся на первое место

«Зенит» победил тульский «Арсенал» (3:1) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России.

В составе хозяев отличились Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей забил Юрий Ковалев.

«Зенит» набрал 16 очков и вернулся на первое место в чемпионате. У «Арсенала» пять очков и 14-е место.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Уралом», а «Арсенал» примет «Сочи». Южане по ходу тура обошли «Спартак» и занимали первое место с 15 очками.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (2:0)

Голы: Мостовой, 25 (1:0). Дзюба, 31 (2:0). Ковалев, 60 (2:1). Ерохин, 86 (3:1).

«Зенит»: Кержаков, Ловрен, Караваев (Терентьев, 90+1), Дуглас Сантос, Круговой, Оздоев, Мостовой (Ерохин, 84), Барриос, Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Жирков, 76), Малком (Сутормин, 84).

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Беляев, Бауэр, Ткачев (Минаев, 89), Костадинов, Громыко (Сокол, 57), Ковалев, Хлусевич (Пантелеев, 57), К.Кангва, Э.Кангва (Аджоев, 90+1).

Предупреждения: Бурлак, 21. Барриос, 37. Хлусевич, 45+1. Ткачев, 79.

Судьи: Кукуян (Сочи). Сафьян (Москва), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).

14 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 21559 зрителей.