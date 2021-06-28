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«Зенит» объявил состав на тренировочный сбор в Австрии

11:40
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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Сегодня, 28 июня, «Зенит» отправился в Австрию, где проведет второй летний тренировочный сбор.

На сборы отправились 19 игроков:

Вратари: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский

Защитники: Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов

Полузащитники: Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков

Нападающие: Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов, Аким Белохонов

Игроки сборной России: Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня. Ранее об этом сообщал «СЭ».

Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.

В рамках летних тренировочных сборов в Австрии «Зенит» сыграет три товарищеских матча — против «Шальке-04» (3 июля), «Вердера» (7 июля) и «Карлсруэ» (11 июля).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-06-28-zenit-otpravilsya-v-avstriyu-na-vtorye-letnie-gazprom-trenirovochnye-sbory.htm

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