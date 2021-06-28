«Краснодар» намерен купить Пелкаса у «Фенербахче»
13:38
«Краснодар» интересуется полузащитником «Фенербахче» Дмитриосом Пелкасом, сообщает в Twitter журналист Талха Арслан.
По данным источника, российский клуб всерьез заинтересован в покупке 27-летнего игрока.
В апреле сообщалось, что на греческого хавбека претендует казанский «Рубин».
Пелкас выступает в составе «Фенербахче» с октября 2020 года, куда он перешел из ПАОКа за 1,9 миллиона евро. В минувшем сезоне футболист провел 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Трансферная стоимость хавбека — 7 миллионов евро.
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