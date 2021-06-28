Агент рассказал об интересе к Соболеву со стороны «Кристал Пэлас»
10:25
Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал об интересе «Кристал Пэлас» к форварду «Спартака» Александру Соболеву.
«За последнее время обращались ли из Европы по поводу российских игроков? К сожалению, раньше чаще обращались. Теперь звонков все меньше и меньше. Последняя конкретная история — «Кристал Пэлас» хотел взять Соболева, но до переговоров все же дело не дошло», — цитирует агента сайт «Матч ТВ».
В минувшем сезоне 24-летний Соболев провел за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1368714_Varga_rasskazal_ob_interese_k_Sobolevu_so_storony_Kristal_Pelas
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