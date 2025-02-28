«Акрон» планирует проведение мероприятий по случаю возможного рекорда Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об активностях клуба по случаю возможного рекорда нападающего Артема Дзюбы.

— Планирует ли «Акрон» какие-либо активности в связи с потенциальным рекордом Артема Дзюбы по голам в официальных матчах?

— Все увидите. Событие неординарное — было бы странно, если бы «Акрон» просто ждал и потом что-то придумывал. Пожелание Александра Овечкина как раз одна из активностей.

В активе 36-летнего Дзюбы 232 гола в официальных матчах за карьеру. Он на один мяч отстает от Александра Кержакова, на счету которого 233 гола.