Баста — о переходе Медины в «Спартак» из ЦСКА: «Он сто процентов получит порцию своего хейта!»
Российский музыкант и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
«Я думаю, что Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак». Когда люди приходят в определенный клуб, то они должны принимать специфику взаимоотношений между другими командами. Медина должен понимать, какую реакцию получит после ухода в стан принципиального соперника. Хесус это понимал, ему это объяснили. Он сто процентов получит порцию своего хейта!» — сказал Баста «СЭ».
Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.
«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.
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Ахмат – Кр. Советов
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