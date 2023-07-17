Баста — о переходе Медины в «Спартак» из ЦСКА: «Он сто процентов получит порцию своего хейта!»

Российский музыкант и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».

«Я думаю, что Медина понимал, что будет после его перехода в «Спартак». Когда люди приходят в определенный клуб, то они должны принимать специфику взаимоотношений между другими командами. Медина должен понимать, какую реакцию получит после ухода в стан принципиального соперника. Хесус это понимал, ему это объяснили. Он сто процентов получит порцию своего хейта!» — сказал Баста «СЭ».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в сезоне-2022/23 он выиграл FONBET Кубок России вместе с армейцами.

«Спартак» объявил о трансфере Медины в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.