Агент Токеза опроверг интерес ЦСКА к полузащитнику

Ахмет Булут, агент турецкого полузащитника Дорукхана Токеза, в разговоре с «СЭ» опроверг новость о заинтересованности ЦСКА в игроке.

«Нет, интерес ЦСКА — это неправда. С нами не контактировал ни один российский клуб», — сказал Булут «СЭ».

Ранее о заинтересованности ЦСКА в игроке сообщила редакция Transfermarkt.

27-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. Летом у него истек контракт с «Трабзонспором». В прошедшем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.