Агент Бальде: «Кейта сделает все возможное, чтобы помочь «Спартаку» завоевать трофеи»

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло сообщил, что футболист готов помочь красно-белым завоевать трофеи.

«Конечно, Бальде готов напомнить о себе всему миру игрой в «Спартаке». Кейта сделает все возможное, чтобы помочь «Спартаку» завоевать трофеи в 2023 году. Сейчас Бальде в отличной форме, он ждет воссоединения с командой на зимних сборах», — цитирует «РБ Спорт» Пасторелло.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2022 года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых против «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

17 сентября форварда отстранили на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри». Дисквалификация действовала до 5 декабря 2022 года.