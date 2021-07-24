«Химки» — «Зенит»: Глушаков выбил Кузяева из острой атаки. Почему судья его не наказал?
На 39-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Химки» — «Зенит» арбитр Евгений Кукуляк ошибся, не вынеся предупреждение Денису Глушакову.
34-летний Глушаков умышленно задержал рукой Далера Кузяева и не позволил ему участвовать в острой атаке сине-бело-голубых. Капитана подмосковной команды следовало наказать желтой карточкой за неспортивное поведение.
В первом тайме в составе «Химок» гол забил Илья Кухарчук, у «Зенита» — Сердар Азмун.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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