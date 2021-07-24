«Локомотив» — «Арсенал»: команды назвали стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Арсенала» на матч 1-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Стартовый состав «Локомотива»: Гильерме — Рыбус, Мурило, Баринов, Рыбчинский — Куликов, Магкеев, Крыховяк, Жемалетдинов — Камано, Смолов.
Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Ненахов, Черный, Сильянов, Пабло, Ан. Миранчук, Бабкин, Петров, Касимов, Лисакович.
Стартовый состав «Арсенала»: Шамов — Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов — Ткачев, Чаушич, Костадинов, Хлусевич, Давиташвили — Марков.
Запасные: Левашов, Довбня, Суханов, Бурлак, Пантелеев, К. Кангва, Банда, Э. Кангва, Луценко, Панченко, Аджоев, Тудорие.
Встреча «Локомотив» — «Арсенал» пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 20.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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