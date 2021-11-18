Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал предстоящий матч против старшего брата Александра Кержакова, который возглавляет «Нижний Новгород».

«Нет, никакой дополнительной мотивации или давления я пока не испытываю. Наверное, до матча какие-то мысли на этот счет будут, но во время игры это всё уходит на второй план. Встречаемся с братом нечасто, но общаемся постоянно. Перед играми, после игр. Детей друг другу показываем. Думаю, перед матчем 19 ноября не будем созваниваться. Но, может, он спросит, как дела, как настрой», — приводит слова футболиста официальный сайт клуба.

19 ноября «Зенит» на домашнем стадионе сыграет в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

В сезоне-2021/22 питерская команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 14 матчах. «Нижний Новгород» находится на 13 месте, имея на счету 14 очков.