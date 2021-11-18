«Разве свитер может стоить так дорого?» Семин опроверг, что купил кардиган за полмиллиона рублей

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» рассказал о своем увлечении модной одеждой.

— Как у вас появился интерес хорошо одеваться?

— Ничего специально не делаю. Раньше как было: едешь за границу, а там, естественно, больше брендов. Что-то понравилось и подошло — покупаешь. Я этим правилом и по сей день пользуюсь. Любимого бренда у меня нет. Супруга что-то советует. Она в этом плане большой мастер. Я бываю на людях и должен нормально одеваться. Не более того. Надеваю то, что нравится и подходит.

— Любимая вещь в вашем гардеробе?

— Обувь. Туфли, в частности, но в последнее время кроссовки тоже. Самое главное — чтобы было удобно. Обувь, в которой можно много гулять.

— Дмитрий Сычев рассказывал, что вы любили ездить в Штуттгарт в магазин Hugo Boss.

— Это раньше было. Сейчас у меня нет Hugo Boss. Может, уже старше стал.

— Говорили, что у вас есть кардиган Loro Piano чуть ли не за полмиллиона рублей.

— Что-то очень дорого. Разве свитер может так дорого стоить? Я такие вещи не покупаю.

— Часто ориентируетесь на цену в одежде?

— Конечно. Себя не надо забывать, но на цены смотреть надо.

— Какой у вас предел?

— Нормальный. Когда цена разумная — куплю. Если неразумная — нет.