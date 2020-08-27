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«Зенит» обратился в РФС по поводу решений судьи Васильева в матче с «Динамо»

22:09
26 августа. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:0. Станислав Васильев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
26 августа. Москва. «Динамо» — «Зенит» — 1:0. Станислав Васильев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух решений главного арбитра Станислава Васильева в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:1).

26&nbsp;августа. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. В&nbsp;атаке Малком.«Динамо» — «Зенит»: почему падение Малкома не привело к пенальти и удалению Каборе? Версия «СЭ»

— Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме, — приводит ТАСС слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева. — В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.

— Да, из-за похожих эпизодов в двух матчах, где в одном решение в сторону пенальти, а в другом — нет, все могут подумать об очередном скандале — сейчас стало модно делать громкие заявления из-за спорных решений. Мы же в первую очередь отталкиваемся от своей игры, и поэтому хотим получить экспертную оценку по этим двум эпизодам игры, — подчеркнул гендиректор «Зенита» в ответ на просьбу сравнить эпизод с Малкомом с эпизодом игры «Ротор» — «Спартак» (0:1), в котором арбитр Алексей Сухой назначил пенальти.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9308779

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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