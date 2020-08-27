«Зенит» обратился в РФС по поводу решений судьи Васильева в матче с «Динамо»

«Зенит» отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу двух решений главного арбитра Станислава Васильева в матче 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (0:1).

— Сегодня мы отправили запрос в ЭСК по двум эпизодам: вторая желтая Барриосу и неназначенный пенальти на Малкоме, — приводит ТАСС слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева. — В данном случае мы просто хотим детальных разъяснений о том, чем руководствовался арбитр, принимая такие решения.

— Да, из-за похожих эпизодов в двух матчах, где в одном решение в сторону пенальти, а в другом — нет, все могут подумать об очередном скандале — сейчас стало модно делать громкие заявления из-за спорных решений. Мы же в первую очередь отталкиваемся от своей игры, и поэтому хотим получить экспертную оценку по этим двум эпизодам игры, — подчеркнул гендиректор «Зенита» в ответ на просьбу сравнить эпизод с Малкомом с эпизодом игры «Ротор» — «Спартак» (0:1), в котором арбитр Алексей Сухой назначил пенальти.