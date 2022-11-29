Селюк заявил о прекращении работы с Ротенбергом

Спортивный менеджер Дмитрий Селюк в комментарии для «СЭ» заявил о прекращении работы с экс-футболистом «Локомотива» Борисом Ротенбергом.

«Так как Борис закончил карьеру как футболист, а сейчас он футбольный менеджер, то я складываю свои полномочия по работе с ним. Нет сомнений, что у него все получится», — сказал Селюк «СЭ».

Сегодня, 29 ноября «Локомотив» объявил о назначении Ротенберга на пост директора департамента развития молодежного футбола клуба.