«Зенит» намерен трудоустроить Ду Кейроса в аренду до начала зимних сборов

«Зенит» ищет варианты трудоустройства бразильского полузащитника клуба Ду Кейроса, сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

Агенты предлагают услуги 24-летнего футболиста клубам из Серии А. Кроме того, петербургский клуб может вновь отправить бразильца в аренду, ранее бразильский «Гремио» досрочно расторг арендное соглашение с хавбеком.

Хавбек присоединился к сине-бело-голубым в 2023 году, подписав контракт до лета 2028 года. За 15 матчей в составе «Зенита» Ду Кейрос забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.