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Сегодня, 13:30

В «Аль-Хиляле» из Ливии хотели бы сыграть товарищеские матчи с клубами РПЛ

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Главный тренер ливийского клуба «Аль-Хиляль» из города Бенгази Зоран Манойлович в комментарии «СЭ» высказался о возможных товарищеских матчах с российскими клубами.

«Конечно, сыграл бы такой матч. Я заинтересован играть со всеми клубами мира, потому что для меня спорт- он разный. Я знаю много о топ-клубах России: ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар»... Почему нет? Футбол объединяет людей», — сказал Манойлович «СЭ».

Российские клубы и сборные с весны 2022 года отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Дарик Агаларов

РПЛ
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«Зенит» намерен трудоустроить Ду Кейроса в аренду до начала зимних сборов
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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Зенит

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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