Стал известен состав «Локомотива» на матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».

С первых минут на поле появятся: Гильерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук , Эдер.

Игру в запасе начнут: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, М.Мухин, Сулейманов.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Локомотив»