«Зенит» — «Локомотив». Эдер начнет игру с первых минут
17:25
Стал известен состав «Локомотива» на матч 20-го тура РПЛ против «Зенита».
С первых минут на поле появятся: Гильерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук , Эдер.
Игру в запасе начнут: Коченков, Медведев, Живоглядов, Идову, Мурило, Коломейцев, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, М.Мухин, Сулейманов.
Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи