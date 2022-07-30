Гвардиола: «В гонке за титул АПЛ будет много клубов»

Гвардиола поделился ожиданиями от чемпионской гонки в АПЛ в сезоне-2022/23

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской премьер-лиге (АПЛ). 51-летний испанец ответил на вопрос о том, кто является самым сложным соперником для «горожан» в предстоящем сезоне.

«Не знаю, — приводит слова Гвардиолы Daily Mail. — Если бы я мог предсказывать будущее, то дал бы вам ответ. Обычно в чемпионате много команд, и вы ожидаете борьбу. В гонке за титул АПЛ будет много клубов. У них есть класс в плане тренеров, игроков и истории».

Новый сезон АПЛ начнется 5 августа матчем «Кристал Пэлас» — «Арсенал». В первом туре «Манчестер Сити» сыграет в гостях против «Вест Хэма» 7-го числа.

В субботу, 30 июля, «горожане» встретятся с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. Начало — 19.00 (мск).