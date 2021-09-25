Гацкан — об уходе Семине: «Он был шокирован поражением в Кубке. Таким командам нельзя проигрывать»
Экс-капитан «Ростова» Александр Гацкан в разговоре с «СЭ» высказал мнение об уходе Юрия Семина из команды.
«Юрий Павлович — большой тренер, с огромной историей, — сказал Гацкан корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Думаю, что плохие результаты повлияли на его решение, возможно, конфликт с руководством. Ему не удалось сделать то, что он планировал. Он ушел из команды для того, чтобы у команды был шанс что-то исправить. Думаю, что он был шокирован поражением в Кубке. Таким командам нельзя проигрывать, уровни несопоставимы».
Семин возглавил «Ростов» 4 августа, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).
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