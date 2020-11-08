Дзюба не реализовал пенальти за игру рукой в матче «Зенит» — «Краснодар»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба на 45-й минуте матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» не реализовал пенальти.
Форвард хозяев подошел к мячу и несильно пробил почти по центру, вратарь Матвей Сафонов не стал гадать и намертво забрал мяч.
11-метровый в ворота «быков» был назначен после подсказки ВАР и просмотра повтора за игру рукой Кайо в штрафной площади.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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